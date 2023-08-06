Нужно всего три ингредиента: 2 рецепта вкуснейшего легкого салата, готовить так просто

Вкусные и легкие рецепты всегда любят хозяйки. Сегодня расскажем вам простые летние рецепты салатом с зеленым луком или свежей зеленью.
Салат за пять минут из доступных продуктов, которые найдутся в каждом доме.
Салат легкий без майонеза - рецепт
Вам понадобится:
- Кукуруза сладкая - 100 гр
- Яйца - 2 шт
- Зеленый лук
- Соль - по вкусу
- Сметана - 1 столовая ложка
Яйца отварить до готовности, остудить и порезать мелко кубиками.
С кукурузы слить всю жидкость, добавить в салатник с яйцами.
Летом можно отварить качан сладкой кукуры, остудить и добавить в салат.
Посолить салат по вкусу.
Зеленый лук помыть, порезать мелко, добавить в салат и заправить сметаной.
Подавать охлажденным к столу.
Легкий салат с тунцом - рецепт за 5 минут
Вам понадобится:
- Рыбная консерва (тунец или сардины) - 1 банка
- Яйца - 2 шт
- Укроп, петрушка, зеленый лук
- Соль и специи - по вкусу
- Заправка к салату - сметана и горчица
- Грецкие орехи
Яйца почистить, пропустить через сито для салатов.
Тунец или сардины измельчить вилкой и сразу переложить в красивое блюдо.
Зелень хорошо помыть, просушить бумажным полотенцем и порезать.
Смешать 1 столовую ложку сметаны и 1 чайную ложку горчицы. Добавить соль и специи по вкусу.
К тунцу добавить яйца, зелень и заправку. Хорошо все перемешать и для вкуса добавить грецкие орехи.
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