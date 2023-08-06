Нужно всего три ингредиента: 2 рецепта вкуснейшего легкого салата, готовить так просто

Готовим вкусный, легкий и быстрый рецепт салата. Всего 3 ингредиента, и быстрое блюдо будет радовать близких.

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Легкий летний салат рецепт / Коллаж Главред, фото depositphotos.com

Вкусные и легкие рецепты всегда любят хозяйки. Сегодня расскажем вам простые летние рецепты салатом с зеленым луком или свежей зеленью.

Салат за пять минут из доступных продуктов, которые найдутся в каждом доме.

Салат легкий без майонеза - рецепт

Вам понадобится:

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Кукуруза сладкая - 100 гр

Яйца - 2 шт

Зеленый лук

Соль - по вкусу

Сметана - 1 столовая ложка

Яйца отварить до готовности, остудить и порезать мелко кубиками.

С кукурузы слить всю жидкость, добавить в салатник с яйцами.

Летом можно отварить качан сладкой кукуры, остудить и добавить в салат.

Посолить салат по вкусу.

Зеленый лук помыть, порезать мелко, добавить в салат и заправить сметаной.

Подавать охлажденным к столу.

Легкий салат с тунцом - рецепт за 5 минут

Салат с тунцом рецепт / depositphotos.com

Вам понадобится:

Рыбная консерва (тунец или сардины) - 1 банка

Яйца - 2 шт

Укроп, петрушка, зеленый лук

Соль и специи - по вкусу

Заправка к салату - сметана и горчица

Грецкие орехи

Яйца почистить, пропустить через сито для салатов.

Тунец или сардины измельчить вилкой и сразу переложить в красивое блюдо.

Зелень хорошо помыть, просушить бумажным полотенцем и порезать.

Смешать 1 столовую ложку сметаны и 1 чайную ложку горчицы. Добавить соль и специи по вкусу.

К тунцу добавить яйца, зелень и заправку. Хорошо все перемешать и для вкуса добавить грецкие орехи.

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