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Нужно всего три ингредиента: 2 рецепта вкуснейшего легкого салата, готовить так просто

Мария Тупик
6 августа 2023, 10:53 обновлено 6 августа, 10:55
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Готовим вкусный, легкий и быстрый рецепт салата. Всего 3 ингредиента, и быстрое блюдо будет радовать близких.
Время приготоления Время приготовления: 5 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Кухня Кухня Интернациональная
Легкий летний салат рецепт
Легкий летний салат рецепт / Коллаж Главред, фото depositphotos.com

Вкусные и легкие рецепты всегда любят хозяйки. Сегодня расскажем вам простые летние рецепты салатом с зеленым луком или свежей зеленью.

Салат за пять минут из доступных продуктов, которые найдутся в каждом доме.

Салат легкий без майонеза - рецепт

Вам понадобится:

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  • Кукуруза сладкая - 100 гр
  • Яйца - 2 шт
  • Зеленый лук
  • Соль - по вкусу
  • Сметана - 1 столовая ложка

Яйца отварить до готовности, остудить и порезать мелко кубиками.

С кукурузы слить всю жидкость, добавить в салатник с яйцами.

Летом можно отварить качан сладкой кукуры, остудить и добавить в салат.

Посолить салат по вкусу.

Зеленый лук помыть, порезать мелко, добавить в салат и заправить сметаной.

Подавать охлажденным к столу.

Легкий салат с тунцом - рецепт за 5 минут

Салат с тунцом рецепт
Салат с тунцом рецепт / depositphotos.com

Вам понадобится:

  • Рыбная консерва (тунец или сардины) - 1 банка
  • Яйца - 2 шт
  • Укроп, петрушка, зеленый лук
  • Соль и специи - по вкусу
  • Заправка к салату - сметана и горчица
  • Грецкие орехи

Яйца почистить, пропустить через сито для салатов.

Тунец или сардины измельчить вилкой и сразу переложить в красивое блюдо.

Зелень хорошо помыть, просушить бумажным полотенцем и порезать.

Смешать 1 столовую ложку сметаны и 1 чайную ложку горчицы. Добавить соль и специи по вкусу.

К тунцу добавить яйца, зелень и заправку. Хорошо все перемешать и для вкуса добавить грецкие орехи.

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