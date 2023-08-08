В Макдональдс больше не пойдете: самый вкусный и нашумевший рецепт чизбургера

Как делается чизбургер, который обожают все в Макдональдс. Сегодня расскажем вам самый простой и вкусный рецепт идеального бургера.
После такого вкуснейшего рецепта, вам в Макдональдс ходить не захочется. Нежная булочка, хрустящие домашние огурцы и сочная котлета превратят чизбургер в лучшее блюдо.
Чизбургер, как в Макдональдс - рецепт
Вам понадобится:
- Булочки с кунжутом или без - 3 шт
- Соленый огурец - 2 шт
- Фарш свинина-говядина - 300 гр
- Бекон - 6 кусочков
- Помидор - 1 шт
- Лук - 2 шт
- Сыр - 3 шт
- Яйца - 1 шт
- Листья салата
- Соль, перец
- Кетчуп, майонез
Помидор помыть и порезать кружечками.
Лук почистить, порезать кольцами. Вторую головку лука измельчить в блендере.
Соленые огурчики порезать тоненькими кусочками.
В готовый фарш для котлет, как в Макдональдсе добавить соль, перец, яйца и лук. Хорошо перемешать фарш.
Порезать на несколько частей пергаментную бумагу и на ней сформировать котлеты, как в Макдональдсе.
Обжаривать на сковороде гриль котлеты с двух сторон.
Ломтики бекона обжариваем до золотистости. Можно готовить чизбургер и без бекона.
Далее булочки для чизбургера разрезать пополам, подсушить на сковороде.
Как правильно собрать чизбургер
Смазать чайной ложкой булочку для чизбургера майонезом, положить листик салата, далее кольца лука, немного кетчупа, котлета, сыр, огурец, помидор, ломтики бекона, верхнюю часть булочки смазать немного кетчупом и накрыть чизбургер.
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