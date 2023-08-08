В Макдональдс больше не пойдете: самый вкусный и нашумевший рецепт чизбургера

Готовим дома уникальный чизбургер, который вкуснее чем в Макдональдсе. Рецепт чизбургера невероятно простой.

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Самый вкусный чизбургер из McDonald's рецепт / Коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот youtube

Как делается чизбургер, который обожают все в Макдональдс. Сегодня расскажем вам самый простой и вкусный рецепт идеального бургера.

После такого вкуснейшего рецепта, вам в Макдональдс ходить не захочется. Нежная булочка, хрустящие домашние огурцы и сочная котлета превратят чизбургер в лучшее блюдо.

Чизбургер, как в Макдональдс - рецепт

Вам понадобится:

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Булочки с кунжутом или без - 3 шт

Соленый огурец - 2 шт

Фарш свинина-говядина - 300 гр

Бекон - 6 кусочков

Помидор - 1 шт

Лук - 2 шт

Сыр - 3 шт

Яйца - 1 шт

Листья салата

Соль, перец

Кетчуп, майонез

Помидор помыть и порезать кружечками.

Лук почистить, порезать кольцами. Вторую головку лука измельчить в блендере.

Соленые огурчики порезать тоненькими кусочками.

В готовый фарш для котлет, как в Макдональдсе добавить соль, перец, яйца и лук. Хорошо перемешать фарш.

Порезать на несколько частей пергаментную бумагу и на ней сформировать котлеты, как в Макдональдсе.

Как правильно готовить котлеты для гамбургера / скриншот youtube

Обжаривать на сковороде гриль котлеты с двух сторон.

Ломтики бекона обжариваем до золотистости. Можно готовить чизбургер и без бекона.

Далее булочки для чизбургера разрезать пополам, подсушить на сковороде.

Как правильно собрать чизбургер

Как правильно собрать чизбургер / ua.depositphotos.com

Смазать чайной ложкой булочку для чизбургера майонезом, положить листик салата, далее кольца лука, немного кетчупа, котлета, сыр, огурец, помидор, ломтики бекона, верхнюю часть булочки смазать немного кетчупом и накрыть чизбургер.

Вкуснейшие домашние чизбургеры, как из Макдональдса рецепт / скриншот youtube

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