Обалденная закуска для ленивых: быстрый рецепт из лаваша за 3 минуты

Готовим обалденно вкусную закуску из лаваша, которую разбирают моментально со стола.
Такие рулетики из лаваша с начинкой простые, легкие в приготовлении и много времени не занимают.
Чтобы лаваш получился хрустящим, советуем его обязательно обжарить на сковороде.
Закуска из лаваша за 3 минуты - быстрый рецепт
Вам понадобится:
- Лаваш тонкий - 1 упаковка
- Яйца вареные - 3 шт
- Сыр - 200 гр
- Сметана - 2 ст. ложки
- Зелень (укроп, зеленый лук, базилик) - по вкусу
Твердый сыр, желательно Голландский, натереть на крупной терке.
Яйца предварительно отварить, остудить, почистить и порезать на крупной терке.
Смешать яйца с сыром.
Укроп или помыть, измельчить и добавить к начинке для трубочек из лаваша.
Для начинки добавить сметану, соль по вкусу.
Лаваш разрезать порционно на пласты.
Смазать лаваш начинкой из яиц и сыра с зеленью. Закрутить лаваш плотно в трубочку.
Разогреваем сковороду, можно гриль, немного добавить оливкового масла и обжаривать трубочки из лаваша с двух сторон до хрустящей корочки.
Подавать закуску из лаваша сразу на стол.
Смотрите видео, как готовить вкусный завтрак из лаваша:
Читайте также:
- Никто не догадается, что за вкуснотища на столе: рецепт знаменитого десерта из лаваша
- Головокружительный салат за 7 минут: рецепт, который разметают за две секунды
- Съедается за минуту: безупречная намазки за 5 минут, копеечный рецепт