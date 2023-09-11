Обалденная закуска для ленивых: быстрый рецепт из лаваша за 3 минуты

Закуска из лаваша быстрая и вкусная. Невероятно простой рецепт трубочек из лаваша на скорую руку.

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Закуска из лаваша рецепт простых трубочек / Коллаж Главред, фото depositphotos.com

Готовим обалденно вкусную закуску из лаваша, которую разбирают моментально со стола.

Такие рулетики из лаваша с начинкой простые, легкие в приготовлении и много времени не занимают.

Чтобы лаваш получился хрустящим, советуем его обязательно обжарить на сковороде.

Закуска из лаваша за 3 минуты - быстрый рецепт

Вам понадобится:

Лаваш тонкий - 1 упаковка

Яйца вареные - 3 шт

Сыр - 200 гр

Сметана - 2 ст. ложки

Зелень (укроп, зеленый лук, базилик) - по вкусу

Твердый сыр, желательно Голландский, натереть на крупной терке.

Яйца предварительно отварить, остудить, почистить и порезать на крупной терке.

Смешать яйца с сыром.

Укроп или помыть, измельчить и добавить к начинке для трубочек из лаваша.

Для начинки добавить сметану, соль по вкусу.

Лаваш разрезать порционно на пласты.

Как готовить трубочки из лаваша рецепт / depositphotos.com

Смазать лаваш начинкой из яиц и сыра с зеленью. Закрутить лаваш плотно в трубочку.

Разогреваем сковороду, можно гриль, немного добавить оливкового масла и обжаривать трубочки из лаваша с двух сторон до хрустящей корочки.

Подавать закуску из лаваша сразу на стол.

Смотрите видео, как готовить вкусный завтрак из лаваша:

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