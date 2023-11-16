Он покорит своим вкусом: рецепт салата Мой Генерал на Новый год 2024

Готовим вкуснейший слоеный салат на Новый год со свеклой и мясом. Рецепт салата Мой Генерал.

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Изумительный салат Мой Генерал рецепт / Коллаж Главред, фото скриншот с youtube

Готовим изумительно вкусный и нежный салат Мой Генерал на Новый год 2024. Дракон точно оценит такое блюдо на новогоднем столе.

Салат Мой Генерал очень похож на Селедку под Шубой, но ингредиенты совсем другие.

Советуем салат на Новый год готовить с домашним майонезом.

Салат из свеклы Мой Генерал на Новый год 2024 - рецепт

Вам понадобится:

Свекла - 2 шт

Морковка - 2 шт

Яйца - 3 шт

Твердый сыр - 50 гр

Мясо куриное или телятина - 200 гр

Чеснок - 1 зубчик

Майонез

Кусок филе куриного или телятины отварить в подсоленной воде с добавлением лаврового листа. Остудить в бульоне мясо и порезать кубиками небольшого размера.

Свеклу и морковь помыть, отварить до готовности. Овощи на салат Мой Генерал остудить, почистить и натереть на крупной терке.

Зубчик чеснока отдельно выдавить в тарелочку. Можно чеснок не использовать.

Слоеный салат Мой Генерал как готовить рецепт / скриншот с youtube

Яйца отварить вкрутую, почистить и натереть на крупной терке.

Мясо соеденить с чесноком и 1 столовой ложкой майонеза. Перемешать.

Красивое блюдо немного смазать майонезом, положить кулинарное кольцо и начинаем собирать слоеный салат на Новый год 2024.

Первый слой мясо с чесноком, опять смазать хорошо майонезом и слегка придавить ложкой.

Сыр натереть на крупной терке, немного оставить для украшения. Остальную часть сыра посыпать на мясо.

Далее натертые на крупной терке яйца, смазать майонезом.

Следующий слой салата Генерал морковь, потом свекла. Все слоя хорошо промазать майонезом.

Отправляем салат для пропитки на 60 минут в холодильник.

Снимаем кулинарное кольцо и украшаем веточками укропа и сыром.

Также можно сделать из морковки и оливок украшение для салат Мой Генерал.

Смотрите видео, как готовить салат Мой Генерал на Новый год 2024:

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