Они тают во рту: всего 1 капля превратит тесто для ленивых вареников в невероятное блюдо - рецепт

Ленивые вареники по этому рецепту готовить очень просто и невероятно быстро. Всего пару минут, и восхитительно блюдо будет на вашем столе.

Время приготовления: Время приготовления: 5 минут Время на подготовку: Время на подготовку: 10 минут Кухня Кухня Украинская

Рецепт ленивые вареники / ua.depositphotos.com

Ленивые вареники любят многие, но готовят не часто. Чтобы долго не возиться с тестом, предлагаем вам очень просто рецепт.

Всего один простой ингредиент, который сделает ленивые вареники бесподобными это ваниль. 1 капелька экстракта ванили моментально изменит вкус и придаст нежнейшую структуру теста.

Просто и вкусно готовить ленивые вареники по такому рецепту.

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Ленивые вареники за 10 минут - рецепт

Вам понадобится:

Творог домашний или магазинный - 2 пачки - 350-400 гр

Яйца - 2 шт

Мука - 4-5 столовых ложек

Экстракт ванили - 1 капля

Сахар - по вкусу

Сметана

Сливочное масло

Творог предварительно размять вилкой, добавить яйца и сахар.

Далее немного экстракта ванили.

Муку можно выбирать любую. Просеять и добавить к творогу.

Замесить мягкое тесто.

Разделить тесто на ленивые вареники на 4-5 частей.

Раскатать руками каждый шарик в колбаску и порезать на порции.

В воду на ленивые вареники добавить немного соли и довести до кипения.

Сделать воронку и в кипящую воду бросить вареники.

Варить ленивые вареники не больше 3 минут, чтобы они не разварились и не превратились в творожное месиво.

Смешать сметану и сливочное масло. Полить ленивые вареники и подавать теплыми к столу.

Также можно добавить сгущенку или свежие ягоды.

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