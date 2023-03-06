Они тают во рту: всего 1 капля превратит тесто для ленивых вареников в невероятное блюдо - рецепт

Ленивые вареники любят многие, но готовят не часто. Чтобы долго не возиться с тестом, предлагаем вам очень просто рецепт.
Всего один простой ингредиент, который сделает ленивые вареники бесподобными это ваниль. 1 капелька экстракта ванили моментально изменит вкус и придаст нежнейшую структуру теста.
Просто и вкусно готовить ленивые вареники по такому рецепту.
Ленивые вареники за 10 минут - рецепт
Вам понадобится:
- Творог домашний или магазинный - 2 пачки - 350-400 гр
- Яйца - 2 шт
- Мука - 4-5 столовых ложек
- Экстракт ванили - 1 капля
- Сахар - по вкусу
- Сметана
- Сливочное масло
Творог предварительно размять вилкой, добавить яйца и сахар.
Далее немного экстракта ванили.
Муку можно выбирать любую. Просеять и добавить к творогу.
Замесить мягкое тесто.
Разделить тесто на ленивые вареники на 4-5 частей.
Раскатать руками каждый шарик в колбаску и порезать на порции.
В воду на ленивые вареники добавить немного соли и довести до кипения.
Сделать воронку и в кипящую воду бросить вареники.
Варить ленивые вареники не больше 3 минут, чтобы они не разварились и не превратились в творожное месиво.
Смешать сметану и сливочное масло. Полить ленивые вареники и подавать теплыми к столу.
Также можно добавить сгущенку или свежие ягоды.
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