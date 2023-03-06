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Они тают во рту: всего 1 капля превратит тесто для ленивых вареников в невероятное блюдо - рецепт

6 марта 2023, 14:52
Ленивые вареники по этому рецепту готовить очень просто и невероятно быстро. Всего пару минут, и восхитительно блюдо будет на вашем столе.
Время приготоления Время приготовления: 5 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 10 минут
Кухня Кухня Украинская
рецепт ленивые вареники
Рецепт ленивые вареники / ua.depositphotos.com

Ленивые вареники любят многие, но готовят не часто. Чтобы долго не возиться с тестом, предлагаем вам очень просто рецепт.

Всего один простой ингредиент, который сделает ленивые вареники бесподобными это ваниль. 1 капелька экстракта ванили моментально изменит вкус и придаст нежнейшую структуру теста.

Просто и вкусно готовить ленивые вареники по такому рецепту.

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Ленивые вареники за 10 минут - рецепт

Вам понадобится:

  • Творог домашний или магазинный - 2 пачки - 350-400 гр
  • Яйца - 2 шт
  • Мука - 4-5 столовых ложек
  • Экстракт ванили - 1 капля
  • Сахар - по вкусу
  • Сметана
  • Сливочное масло

Творог предварительно размять вилкой, добавить яйца и сахар.

Далее немного экстракта ванили.

Муку можно выбирать любую. Просеять и добавить к творогу.

Замесить мягкое тесто.

Разделить тесто на ленивые вареники на 4-5 частей.

Раскатать руками каждый шарик в колбаску и порезать на порции.

В воду на ленивые вареники добавить немного соли и довести до кипения.

Сделать воронку и в кипящую воду бросить вареники.

Варить ленивые вареники не больше 3 минут, чтобы они не разварились и не превратились в творожное месиво.

Смешать сметану и сливочное масло. Полить ленивые вареники и подавать теплыми к столу.

Также можно добавить сгущенку или свежие ягоды.

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