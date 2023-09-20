Проще рецепта не придумать: уникальный салат с одним главным ингредиентом

Готовим вкусный рецепт салата с морской капустой, от которого невозможно оторваться.

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Рецепт салат с морской капустой / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua

Предлагаем рецепт очень вкусного и сытного салата с удивительно простой начинкой. Такой салат с морской капустой просто невероятно восхитительный.

Сытное блюдо можно готовить с куриными сердечками, отварной грудкой или ветчиной. Салат с морской капустой очень легкий и простой в приготовлении, ваши гости точно оценят такое блюдо.

Самый вкусный салат с морской капустой - рецепт

Вам понадобится:

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Морская капуста - 100 гр

Морковка - 2 шт

Куриные сердечки или ветчина - 200 гр

Яйца - 2 шт

Зеленый лук - 2 шт

Майонез 1 столовая ложка

Морковку хорошо помыть и отправить вариться на 20 минут до готовности.

Яйца отварить до готовности. Чтобы яйца варились быстрее, в воду добавьте соль.

Если салат будете готовить с куриными сердечками, тогда их хорошо вымыть и также отварить в подсоленной воде 10 минут.

Далее куриные сердечки стоит обжарить 10 минут на оливковом масле.

Морковь и яйца порезать на кубики, далее остудить куриные сердечки или ветчину и таке порезать.

Соединить продукты, добавить зеленый лук и морскую капусту, майонез и немного соли.

Морскую капусту выбирайте правильно. На упаковке с капустой не должно быть никаких повреждений.

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