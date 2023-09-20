Проще рецепта не придумать: уникальный салат с одним главным ингредиентом

Предлагаем рецепт очень вкусного и сытного салата с удивительно простой начинкой. Такой салат с морской капустой просто невероятно восхитительный.
Сытное блюдо можно готовить с куриными сердечками, отварной грудкой или ветчиной. Салат с морской капустой очень легкий и простой в приготовлении, ваши гости точно оценят такое блюдо.
Самый вкусный салат с морской капустой - рецепт
Вам понадобится:
- Морская капуста - 100 гр
- Морковка - 2 шт
- Куриные сердечки или ветчина - 200 гр
- Яйца - 2 шт
- Зеленый лук - 2 шт
- Майонез 1 столовая ложка
Морковку хорошо помыть и отправить вариться на 20 минут до готовности.
Яйца отварить до готовности. Чтобы яйца варились быстрее, в воду добавьте соль.
Если салат будете готовить с куриными сердечками, тогда их хорошо вымыть и также отварить в подсоленной воде 10 минут.
Далее куриные сердечки стоит обжарить 10 минут на оливковом масле.
Морковь и яйца порезать на кубики, далее остудить куриные сердечки или ветчину и таке порезать.
Соединить продукты, добавить зеленый лук и морскую капусту, майонез и немного соли.
Морскую капусту выбирайте правильно. На упаковке с капустой не должно быть никаких повреждений.
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