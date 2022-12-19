Рецепт, который должен быть на каждом новогоднем столе 2023: принесет всем успех

На новый год Кролика 2023 нужно готовить блюда, которые очень любит покровитель года. Одним из таких является печеночный торт.
Печеночный торт на Новый год 2023 будет уникальным блюдом, которое сможет принести в ваш дом удачу и успех.
Обязательно украсить печеночный торт нужно гранатом, чтобы деньги водились в ваших карманах.
Главред расскажет уникальный и очень простой рецепт печеночного торта на новогодние праздники.
Печеночный торт - самый простой рецепт
Вам понадобится:
- Куриная печень или говяжья - 600 гр.
- Яйца - 2 шт.
- Лук - 2 шт
- Молоко - 120 мл
- Мука - 120 гр
- Морковка - 5 шт
- Масло
- Чеснок - по вкусу
- Гранат
- Майонез
- Соль
Лук и морковку почистить. Морковку натереть на мелкой терке, лук измельчить.
Сделать зажарку на сковороде. Можно обжарить лук и морковь на оливковом масле.
Печень помыть, удалить пленку и прокрутить через мясорубку.
3 столовые ложки майонеза смешать с чесноком.
В фарш добавить муку и молоко комнатной температуры. Муку желательно просеять.
Далее добавить 2 яйца и перемешать тесто на печеночный торт.
Жарим на сковороде для блинов, печеночные блинчики для торта. Собирать торт, каждый печеночный блинчик промазывая майонезом.
Сверху отправить зажарку и закрыть последним блинчиком.
Гранат разобрать на зерна. Слегка верхний слой смазать майонезом и украсить печеночный торт.
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