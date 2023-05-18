3 ошибки испоганят все блюдо: рецепт шикарного салата, который готовится очень быстро

Неимоверно вкусный и летний греческий салат. Вкусный рецепт салата на лето, который любят все.

https://glavred.info/recipes/salads/vegetable-salads/3-oshibki-ispoganyat-vse-blyudo-recept-shikarnogo-salata-kotoryy-gotovitsya-ochen-bystro-10471252.html Ссылка скопирована

Безумно вкусный греческий салат рецепт / Коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Готовимся к лету и составляем меню заранее. Невероятно вкусный и полезный греческий салат, который готовить можно каждый день.

Салат греческий очень простой в приготовлении. Вам понадобится всего несколько вкусных летних ингредиентов.

3 ошибки, которые допускают все при приготовлении Греческого салата:

Чтобы не испортить греческий салат, не покупайте мягкий сыр Фета. Он весь раскрошится и салат будет выглядеть некрасиво.

В настоящий греческий салат лучше добавлять сыр Фета целиком.

Если не любите сыр Фета, можно добавить брынзу или адыгейский сыр. Остальные сыры испортят вкус летнего блюда.

Вкусный летний салат греческий "По деревенски" - рецепт

Как готовить греческий салат рецепт / ua.depositphotos.com

Вам понадобится:

видео дня

Сыр Фета

Маслины

Помидоры - 2 шт

Огурцы - 2 шт

Салат

Легкий майонез или йогурт

Салат, помидоры и огурцы помыть, обсушить и порезать небольшими кубиками.

В большой тарелке соединить овощи, добавить листья салата.

Сыр Фета порезать кубиками, добавить к овощам.

Маслины можно добавить целиком.

Посолить и поперчить по вкусу.

Добавить 1 столовую ложку греческого йогурта или майонеза и перемешать.

Вкусный греческий салат По-деревенски готов.

Любимый Греческий салат - рецепт

Вам понадобится:

Микс салата

Помидоры черри - 8 шт

Лук салатный фиолетовый

Фета или Брынза

Огурцы - 1 шт

Маслины или оливки - по вкусу

Уксус - 20 мл

Оливковое масло

Соль, перец приправа к салату

Греческий салат Райское наслаждение рецепт / ua.depositphotos.com

Листья салата можно покупать сразу микс. Высыпать в глубокую тарелку.

Помыть черри, разрезать пополам.

Огурец порезать красивыми дольками.

Фету для греческого салата порезать.

Лук фиолетовый порезать кольцами.

Слить воду с оливок или маслин.

Соединить все ингредиенты.

Заправка к греческому салату - рецепт

В небольшой тарелке смешать уксус 20мл, 1 столовую ложку оливкового масла, соль, и специи к салату( орегано, базилик)

Полить греческий салат заправкой и хорошо перемешать.

Смотрите видео рецепт, как приготовить вафли с греческим салатом:

Читайте также: