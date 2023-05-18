3 ошибки испоганят все блюдо: рецепт шикарного салата, который готовится очень быстро

Готовимся к лету и составляем меню заранее. Невероятно вкусный и полезный греческий салат, который готовить можно каждый день.
Салат греческий очень простой в приготовлении. Вам понадобится всего несколько вкусных летних ингредиентов.
3 ошибки, которые допускают все при приготовлении Греческого салата:
- Чтобы не испортить греческий салат, не покупайте мягкий сыр Фета. Он весь раскрошится и салат будет выглядеть некрасиво.
- В настоящий греческий салат лучше добавлять сыр Фета целиком.
- Если не любите сыр Фета, можно добавить брынзу или адыгейский сыр. Остальные сыры испортят вкус летнего блюда.
Вкусный летний салат греческий "По деревенски" - рецепт
Вам понадобится:
- Сыр Фета
- Маслины
- Помидоры - 2 шт
- Огурцы - 2 шт
- Салат
- Легкий майонез или йогурт
Салат, помидоры и огурцы помыть, обсушить и порезать небольшими кубиками.
В большой тарелке соединить овощи, добавить листья салата.
Сыр Фета порезать кубиками, добавить к овощам.
Маслины можно добавить целиком.
Посолить и поперчить по вкусу.
Добавить 1 столовую ложку греческого йогурта или майонеза и перемешать.
Вкусный греческий салат По-деревенски готов.
Любимый Греческий салат - рецепт
Вам понадобится:
- Микс салата
- Помидоры черри - 8 шт
- Лук салатный фиолетовый
- Фета или Брынза
- Огурцы - 1 шт
- Маслины или оливки - по вкусу
- Уксус - 20 мл
- Оливковое масло
- Соль, перец приправа к салату
Листья салата можно покупать сразу микс. Высыпать в глубокую тарелку.
Помыть черри, разрезать пополам.
Огурец порезать красивыми дольками.
Фету для греческого салата порезать.
Лук фиолетовый порезать кольцами.
Слить воду с оливок или маслин.
Соединить все ингредиенты.
Заправка к греческому салату - рецепт
В небольшой тарелке смешать уксус 20мл, 1 столовую ложку оливкового масла, соль, и специи к салату( орегано, базилик)
Полить греческий салат заправкой и хорошо перемешать.
Смотрите видео рецепт, как приготовить вафли с греческим салатом:
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