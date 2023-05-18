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3 ошибки испоганят все блюдо: рецепт шикарного салата, который готовится очень быстро

Мария Тупик
18 мая 2023, 15:20 обновлено 18 мая, 15:26
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Неимоверно вкусный и летний греческий салат. Вкусный рецепт салата на лето, который любят все.
Время приготоления Время приготовления: 10 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Кухня Кухня Греческая
Безумно вкусный греческий салат рецепт
Безумно вкусный греческий салат рецепт / Коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Готовимся к лету и составляем меню заранее. Невероятно вкусный и полезный греческий салат, который готовить можно каждый день.

Салат греческий очень простой в приготовлении. Вам понадобится всего несколько вкусных летних ингредиентов.

3 ошибки, которые допускают все при приготовлении Греческого салата:

  • Чтобы не испортить греческий салат, не покупайте мягкий сыр Фета. Он весь раскрошится и салат будет выглядеть некрасиво.
  • В настоящий греческий салат лучше добавлять сыр Фета целиком.
  • Если не любите сыр Фета, можно добавить брынзу или адыгейский сыр. Остальные сыры испортят вкус летнего блюда.

Вкусный летний салат греческий "По деревенски" - рецепт

Как готовить греческий салат рецепт
Как готовить греческий салат рецепт / ua.depositphotos.com

Вам понадобится:

видео дня
  • Сыр Фета
  • Маслины
  • Помидоры - 2 шт
  • Огурцы - 2 шт
  • Салат
  • Легкий майонез или йогурт

Салат, помидоры и огурцы помыть, обсушить и порезать небольшими кубиками.

В большой тарелке соединить овощи, добавить листья салата.

Сыр Фета порезать кубиками, добавить к овощам.

Маслины можно добавить целиком.

Посолить и поперчить по вкусу.

Добавить 1 столовую ложку греческого йогурта или майонеза и перемешать.

Вкусный греческий салат По-деревенски готов.

Любимый Греческий салат - рецепт

Вам понадобится:

  • Микс салата
  • Помидоры черри - 8 шт
  • Лук салатный фиолетовый
  • Фета или Брынза
  • Огурцы - 1 шт
  • Маслины или оливки - по вкусу
  • Уксус - 20 мл
  • Оливковое масло
  • Соль, перец приправа к салату
Греческий салат Райское наслаждение рецепт
Греческий салат Райское наслаждение рецепт / ua.depositphotos.com

Листья салата можно покупать сразу микс. Высыпать в глубокую тарелку.

Помыть черри, разрезать пополам.

Огурец порезать красивыми дольками.

Фету для греческого салата порезать.

Лук фиолетовый порезать кольцами.

Слить воду с оливок или маслин.

Соединить все ингредиенты.

Заправка к греческому салату - рецепт

В небольшой тарелке смешать уксус 20мл, 1 столовую ложку оливкового масла, соль, и специи к салату( орегано, базилик)

Полить греческий салат заправкой и хорошо перемешать.

Смотрите видео рецепт, как приготовить вафли с греческим салатом:

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