Самая вкусная и легкая летняя закуска из 3 ингредиентов: невероятно вкусный рецепт

Нежная и вкусная летняя закуска - торт из кабачков.
Сезон кабачков уже стартовал. Готовим превосходную летнюю закуску. Такой кабачковый торт понравится всем.
Нежный чесночный соус и сладкие помидоры придадут торту из кабачков невероятный вкус.
Легкая закуска будет прекрасно украшать праздничный стол.
Торт из кабачков - рецепт
Вам понадобится:
- Кабачки - 5 штук
- Яйца 2 штуки
- Мука - 4 столовые ложки
- Зелень - укроп, петрушка, базилик
- Сметана или греческий йогурт
- Чеснок
- Помидоры розовые
Кабачки хорошо помыть, можно почистить и натереть на крупной терке.
Хорошо отжать кабачки, добавить яйца, соль, измельченную зелень. Разогреть сковороду с оливковым маслом или сливочным, сформировать блин и обжарить с двух сторон до золотистого цвета.
Каждый кабачковый блинчик обязательно остудить.
Смешать 2 зубчика чеснока с 3 ложками жирной сметаны, добавить немного зелени и каждый кабачковый блинчик смазываем соусом для торта.
На каждый блинчик выкладываем тонко порезанные помидоры.
Украсить кабачковый торт зеленью.
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