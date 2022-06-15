Самая вкусная и легкая летняя закуска из 3 ингредиентов: невероятно вкусный рецепт

Торт из кабачков рецепт / ua.depositphotos.com

Сезон кабачков уже стартовал. Готовим превосходную летнюю закуску. Такой кабачковый торт понравится всем.

Нежный чесночный соус и сладкие помидоры придадут торту из кабачков невероятный вкус.

Легкая закуска будет прекрасно украшать праздничный стол.

Торт из кабачков - рецепт

Вам понадобится:

Кабачки - 5 штук

Яйца 2 штуки

Мука - 4 столовые ложки

Зелень - укроп, петрушка, базилик

Сметана или греческий йогурт

Чеснок

Помидоры розовые

Кабачки хорошо помыть, можно почистить и натереть на крупной терке.

Хорошо отжать кабачки, добавить яйца, соль, измельченную зелень. Разогреть сковороду с оливковым маслом или сливочным, сформировать блин и обжарить с двух сторон до золотистого цвета.

Каждый кабачковый блинчик обязательно остудить.

Смешать 2 зубчика чеснока с 3 ложками жирной сметаны, добавить немного зелени и каждый кабачковый блинчик смазываем соусом для торта.

На каждый блинчик выкладываем тонко порезанные помидоры.

Украсить кабачковый торт зеленью.

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