Самое вкусное и очень простое императорское варенье из смородины: простой рецепт

Варенье из смородины рецепт / goodfon.ru

Смородина - это уникальная ягода, которая очень полезна для нашего организма. Чтобы укрепить здоровье, хозяйки готовят варенье из смородины на зиму.

Из-за своего специфического вкуса, не все любят употреблять смородину в различные блюда.

Мы расскажем вам удивительный рецепт варенья из смородины на зиму, который точно понравится всем вашим близким.

Варенье из черной смородины - рецепт

Вам понадобится:

Черная смородина - 1,2 кг

Сахар - 2 кг

Вода - 700 мл

Арахис - по вкусу

Смородину очистить и хорошо промыть.

В кастрюлю переложить всю черную смородину и засыпать сахаром.

Для вкуса добавляют еще меленную корицу. Влить воду и довести до кипения варенье из смородины.

Арахис придаст варенью из смородины королевский вкус.

Добавляем арахис к смородине и провариваем еще 10 минут.

В чистые банки разлить варенье из черной смородины на зиму и закрыть.

Дать остыть в прохладном месте.

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