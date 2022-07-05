Самое вкусное и очень простое императорское варенье из смородины: простой рецепт

Нежное и очень сладкое варенье из черной смородины на зиму.
Смородина - это уникальная ягода, которая очень полезна для нашего организма. Чтобы укрепить здоровье, хозяйки готовят варенье из смородины на зиму.
Из-за своего специфического вкуса, не все любят употреблять смородину в различные блюда.
Мы расскажем вам удивительный рецепт варенья из смородины на зиму, который точно понравится всем вашим близким.
Варенье из черной смородины - рецепт
Вам понадобится:
- Черная смородина - 1,2 кг
- Сахар - 2 кг
- Вода - 700 мл
- Арахис - по вкусу
Смородину очистить и хорошо промыть.
В кастрюлю переложить всю черную смородину и засыпать сахаром.
Для вкуса добавляют еще меленную корицу. Влить воду и довести до кипения варенье из смородины.
Арахис придаст варенью из смородины королевский вкус.
Добавляем арахис к смородине и провариваем еще 10 минут.
В чистые банки разлить варенье из черной смородины на зиму и закрыть.
Дать остыть в прохладном месте.
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