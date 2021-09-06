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Самые вкусные грибы волнушки: невероятно простой рецепт приготовления

6 сентября 2021, 16:20

Грибы волнушки можно жарить, готовить суп, тушить, и делать вкусные заготовки на зиму.

Грибы волнушки на зиму / ua.depositphotos.com

Уже пришла осень, а с ней и пора грибов. Многие грибники знают, что кроме опят и белых грибов очень вкусными получаются грибы волнушки. Если вы не грибник, но заметили грибы волнушки, то конечно будете задаваться вопросом, а можно ли есть грибы волнушки?

Их можно есть, и готовить очень просто. По вкусовым характеристикам - волнушки очень похожи на грузди и на рыжики.

Безусловно, перед приготовлением грибов, их нужно хорошо почистить и промыть под проточной водой. Грибы волнушки можно жарить, готовить суп, тушить в сметанном соусе или даже приготовить грибы волнушки на зиму.

У грибов волнушек есть небольшая особенность - перед приготовлением их желательно вымачивать примерно - 6-9 часов, чтобы ушла горечь, и желательно поменять пару раз воду.

Главред собрал несколько вкусных рецептов приготовления грибов волнушек.

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Волнушки в сметанном соусе - рецепт

Вам понадобиться:

  • Грибы волнушки - 1 кг
  • Лук репчатый - 1 шт.
  • Сметана - 250 мл.
  • Мука - 0,5 ст. л.
  • Чеснок, соль, перец - по вкусу

Как писали ранее, грибы волнушки перебираем, очищаем и хорошо промываем. Заливаем водой и даем им отстояться примерно 4 часа, меняя два раза воду.

Грибы волнушки отправляем в кастрюлю и провариваем, снимая пенку, примерно 15 минут. После того, как грибы сварились промываем их в дуршлаке. Отправляем отваренные волнушки на сковороду и жарим.

Моем и чистим лук, нарезаем мелко и добавляем в сковороду к грибам. Можете добавить измельченный чеснок.

Как только лук получил золотистый цвет, заливаем все сметаной и немного добавляем муки, и тушим до готовности. Готовить волнушки в сметанном соусе примерно 20-25 минут.

Волнушки маринованные - рецепт на зиму

Вам понадобится:

  • Грибы волнушки -1,5-2 кг
  • Лук - 2 шт.
  • Чеснок - 4 зубч.

Для маринада на грибы волнушки:

  • Уксус - 2 стол.л.
  • Сахар - 2 стол.л.
  • Соль, гвоздика, перец горошком, лавровый лист.

Грибы волнушки хорошо перебираем, очищаем и ножки надо отрезать, оставив только шляпки.

Немного подсаливаем воду и на ночь нужно замочить грибы.

После того, как волнушки пролежали в воде всю ночь, мы ставим кастрюлю с водой на огонь, добавляем соль - на три литра воды - 3 столовые ложки соли, добавляем грибы и провариваем волнушки, обязательно снимая пенку.

Откидываем волнушки на дуршлак. Пока волнушки остывают, мы готовим маринад. В большую кастрюлю добавляем все специи, лук очищаем и нарезаем кольцами или полукольцами, заливаем все водой и ставим на огонь.

Как только маринад закипел выключаем огонь. В заранее подготовленные банки для маринованных волнушек, выкладываем грибы и заливаем маринадом.

Если заготовку делаем на зиму, то закатываем крышками. Обязательно грибы волнушки хранить в прохладном месте.

viber
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