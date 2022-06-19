Самые вкусные слоеные корзиночки с идеальной начинкой из 2 ингредиентов: простой рецепт

Идеальная закуска за 10 минут рецепт / ua.depositphotos.com

Гости на пороге, а у вас еще не готов праздничный стол, тогда предлагаем вам узнать идеальный рецепт корзиночек с простой начинкой.

Такой рецепт очень прост, и времени много у вас не займет. Тесто для корзиночек можно купить магазинное, вкус ничем не будет отличаться от домашнего.

Корзиночки со шпинатом - рецепт

Вам понадобится:

Тесто слоеное - 1 пачка

Брынза

Шпинат

Черри

Сливочное масло

Чеснок - по вкусу

Шпинат мелко порезать, и обжарить на кусочке сливочного масла, добавить помидоры черри и обжарить 5 минут.

Тесто предварительно разморозить, вырезать небольшие квадраты.

Переложить тесто в формочки, далее 2 столовые ложки начинки.

Наверх посыпаем тертой Брынзой.

Духовку сразу разогреть до 180 градусов.

Выпекаем корзиночки из слоеного теста 10 минут.

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