Самые вкусные слоеные корзиночки с идеальной начинкой из 2 ингредиентов: простой рецепт

Вкуснейшая закуска за несколько минут с простой начинкой.
Гости на пороге, а у вас еще не готов праздничный стол, тогда предлагаем вам узнать идеальный рецепт корзиночек с простой начинкой.
Такой рецепт очень прост, и времени много у вас не займет. Тесто для корзиночек можно купить магазинное, вкус ничем не будет отличаться от домашнего.
Корзиночки со шпинатом - рецепт
Вам понадобится:
- Тесто слоеное - 1 пачка
- Брынза
- Шпинат
- Черри
- Сливочное масло
- Чеснок - по вкусу
Шпинат мелко порезать, и обжарить на кусочке сливочного масла, добавить помидоры черри и обжарить 5 минут.
Тесто предварительно разморозить, вырезать небольшие квадраты.
Переложить тесто в формочки, далее 2 столовые ложки начинки.
Наверх посыпаем тертой Брынзой.
Духовку сразу разогреть до 180 градусов.
Выпекаем корзиночки из слоеного теста 10 минут.
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Автор: Маша Тупченко