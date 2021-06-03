Самый полезный завтрак в мире: простой и вкусный рецепт

Вкусный омлет со шпинатом / goodfon.ru

В состав самого полезного завтрака входят несколько суперпродуктов. Как отмечают эксперты, самый полезный завтрак для нашего организма это не каша или фрукты, а - омлет.

Помимо домашних яиц – источника белка и холина, необходимых для работы мышц и мозга – самый полезный омлет включает в себя шпинат, который стабилизирует уровень сахара в крови, ускоряет метаболизм и содержит несколько сильных антиоксидантов.

Кроме того, в суперомлет следует добавить красный лук – источник серы, хрома и антиоксидантов.

Готовить такой омлет диетолог рекомендует на оливковом или кокосовом масле – самых полезных растительных жирах. А самое главное, что этот вкусный и неимоверно полезный завтрак готовить быстро и легко!

Главред расскажет рецепт вкусного омлета со шпинатом на завтрак.

Омлет со шпинатом - рецепт

Вам понадобится:

Яйца - 3 шт.

Шпинат замороженный - 120 г

Лук репчатый - 1 шт.

Сметана - 3 ст.л.

Масло сливочное - 50 г

Сыр твёрдый - 50 г

Соль, перец - по вкусу

Укроп свежий - по вкусу

Натрите кусочек сыра на крупной терке. Яйца соедините с щепоткой соли, перца, сливками и шпинатом. Если шпинат свежий, порежьте его мелко, если замороженный, то измельчите его удобным для вас способом.

Омлетную массу хорошо взболтайте вилочкой. Растительное масло разогрейте на сковороде, вылейте омлетную массу, жарьте на медленном огне.

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Когда омлет будет почти готов, посыпьте его тертым сыром и подержите еще минутку на огне, потом снимите.

Порежьте на порционные кусочки и подайте.