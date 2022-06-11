Самый вкусный и нежный пирог с клубникой по секретному рецепту: очень простой рецепт

Восхитительно нежный творожный пирог с клубникой.
Сезон клубники в Украине уже давно стартовал. Предлагаем вам побаловать своих близких вкусным пирогом, который точно оценят.
Если нет времени готовить песочное тесто, можно купить дрожжевое в магазине. Но вкус клубничного пирога будет другой.
Творог желательно покупать домашний, тогда клубника сохранит свою свежесть.
Пирог с клубникой - рецепт
Вам понадобится:
- Клубника - 200 гр
- Творог - 300 гр
- Сметана - 3 столовые ложки
- Крахмал - 1,5 столовые ложки
- Яйцо - 1 шт
- Мука - 1 стакан
- Сахар - 1 стакан
- Сливочное масло - 100 гр
- Разрыхлитель - 1 упаковка
Клубнику хорошо помыть, отрезать попки, разрезать пополам и дать просохнуть.
Сахар смешать с сливочным маслом, добавляем просеянную муку с разрыхлителем и делаем песочную крошку для пирога с клубникой.
В форму для пирога выкладываем пергаментную бумагу и половину песочного теста, ложкой формируем бортики.
Творожную начинку делать очень просто.
Смешиваем творог с яйцом, сметаной и щепоткой сахара, все взбить блендером.
Выливаем творожную массу к тесту и распределяем аккуратно. Выкладываем наверх клубнику и посыпаем остатками песочной крошки.
Разогреть духовку до 180 градусов и выпекать клубничный пирог 40 минут.
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