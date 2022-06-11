Самый вкусный и нежный пирог с клубникой по секретному рецепту: очень простой рецепт

Пирог с клубникой рецепт / pixabay

Сезон клубники в Украине уже давно стартовал. Предлагаем вам побаловать своих близких вкусным пирогом, который точно оценят.

Если нет времени готовить песочное тесто, можно купить дрожжевое в магазине. Но вкус клубничного пирога будет другой.

Творог желательно покупать домашний, тогда клубника сохранит свою свежесть.

Пирог с клубникой - рецепт

Вам понадобится:

Клубника - 200 гр

Творог - 300 гр

Сметана - 3 столовые ложки

Крахмал - 1,5 столовые ложки

Яйцо - 1 шт

Мука - 1 стакан

Сахар - 1 стакан

Сливочное масло - 100 гр

Разрыхлитель - 1 упаковка

Клубнику хорошо помыть, отрезать попки, разрезать пополам и дать просохнуть.

Сахар смешать с сливочным маслом, добавляем просеянную муку с разрыхлителем и делаем песочную крошку для пирога с клубникой.

В форму для пирога выкладываем пергаментную бумагу и половину песочного теста, ложкой формируем бортики.

Творожную начинку делать очень просто.

Смешиваем творог с яйцом, сметаной и щепоткой сахара, все взбить блендером.

Выливаем творожную массу к тесту и распределяем аккуратно. Выкладываем наверх клубнику и посыпаем остатками песочной крошки.

Разогреть духовку до 180 градусов и выпекать клубничный пирог 40 минут.

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