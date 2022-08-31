Самый вкусный и очень полезный компот на зиму: простой рецепт за 15 минут

Компот яблочный на зиму рецепт / ua.depositphotos.com

Зима уже на носу, а вкусные заготовки самое время делать. Сегодня расскажем вам удивительный рецепт компота на зиму из яблок.

Такой напиток станет превосходным дополнением на вашем столе. А еще, ваши детки точно полюбят такой компот.

Сколько сахара на 3-х литровую банку компота? Такой вопрос задают все хозяйки. Обычно добавляют 250 - 300 грамм сахара на большую банку компота. Если хотите более насыщенный вкус, то добавить можно и 400 грамм.

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Вкусный и сладкий яблочный компот на зиму - рецепт

Яблоки сладкие - 2,5 кг

Сахар - 350 гр

Лимон - 1 шт

Вода - 2 литра

Яблоки помыть, порезать на 4 части и удалить косточки.

Чтобы яблоки не потемнели, переложите их в большую кастрюлю с холодной водой.

Лимон помыть и порезать небольшими кубиками.

В большую кастрюлю налить 2 литра воды, добавить сахар и сделать сироп в течение 5 минут.

В чистые банки разложить яблоки, лимон и залить все сиропом.

Переставить в большую емкость банки, прикрыть крышками и стерилизовать 10-12 минут.

Закатать яблочный компот с лимоном и хранить в темном месте.

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