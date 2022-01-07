Самый вкусный и простой рулет из лаваша на завтрак: готовить всего 10 минут

Невероятно вкусный завтрак из лаваша всего за несколько минут.
Новогодние праздники закончили и хочется немного разгрузить свой рацион питания. Мы расскажем невероятно простой и очень вкусный рецепт рулета из лаваша.
Начинку можно выбрать любую, мясную, сырную или овощную. Всего 10 минут вашего времени и вкуснейший завтрак будет на вашем столе.
Рулет из лаваша - рецепт
Вам понадобится:
- Лаваш - 1 пачка
- Курица - 200 грамм
- Сыр Филадельфия
- Болгарский перец
- Рукола, укроп, петрушка
Сыр Филадельфия смешать с укропом, петрушкой и руколой.
Болгарский перец помыть и порезать тонкими брусочками.
Куриную грудку предварительно отварить или взять копченую и порезать.
Лаваш развернуть и начинаем складывать нашу начинку.
Обильно смазываем сыром с зеленью лаваш, далее выкладываем куриную грудку и болгарский перец.
Аккуратно сворачиваем в рулет лаваш и разогреваем сковороду.
Подсушиваем на сухой сковороде з двух сторон рулет и подает теплым к столу.
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