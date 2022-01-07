Самый вкусный и простой рулет из лаваша на завтрак: готовить всего 10 минут

Вкуснейший рулет из лаваша рецепт / 1000.menu

Новогодние праздники закончили и хочется немного разгрузить свой рацион питания. Мы расскажем невероятно простой и очень вкусный рецепт рулета из лаваша.

Начинку можно выбрать любую, мясную, сырную или овощную. Всего 10 минут вашего времени и вкуснейший завтрак будет на вашем столе.

Рулет из лаваша - рецепт

Вам понадобится:

Лаваш - 1 пачка

Курица - 200 грамм

Сыр Филадельфия

Болгарский перец

Рукола, укроп, петрушка

Сыр Филадельфия смешать с укропом, петрушкой и руколой.

Болгарский перец помыть и порезать тонкими брусочками.

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Куриную грудку предварительно отварить или взять копченую и порезать.

Лаваш развернуть и начинаем складывать нашу начинку.

Обильно смазываем сыром с зеленью лаваш, далее выкладываем куриную грудку и болгарский перец.

Аккуратно сворачиваем в рулет лаваш и разогреваем сковороду.

Подсушиваем на сухой сковороде з двух сторон рулет и подает теплым к столу.

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