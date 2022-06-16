Самый вкусный летний салат из 3 ингредиентов: невероятный рецепт

Летний простой салат рецепт / ua.depositphotos.com

Лето пришло, и время набираться пользы от свежих овощей и фруктов. Сегодня расскажем вам невероятно вкусный рецепт летнего салата.

Вкусный сыр со свежими помидорами идеально сочетаются со свежей селенью.

Такой салат очень любят в Италии.

Легкий летний салат - рецепт

Вам понадобится:

Помидоры черри - 1 веточка

Фета - 100 гр

Руккола

Базилик

Оливковое масло

Чтобы из рукколы убрать всю горечь, залейте ее холодной водой на 5 минут.

Хорошо помыть зелень, обсушить и порезать.

Помидорки черри вымыть и порезать.

Сыр Фету поломать на ломтики.

В посуду для подачи салата отправляем маслины, далее Фету, рукколу, базилик, помидоры.

Заправить летний салат оливковым маслом.

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