Самый вкусный летний салат из 3 ингредиентов: невероятный рецепт

Готовим превосходный легкий салат с сыром Фета и рукколой.
Лето пришло, и время набираться пользы от свежих овощей и фруктов. Сегодня расскажем вам невероятно вкусный рецепт летнего салата.
Вкусный сыр со свежими помидорами идеально сочетаются со свежей селенью.
Такой салат очень любят в Италии.
Легкий летний салат - рецепт
Вам понадобится:
- Помидоры черри - 1 веточка
- Фета - 100 гр
- Руккола
- Базилик
- Оливковое масло
Чтобы из рукколы убрать всю горечь, залейте ее холодной водой на 5 минут.
Хорошо помыть зелень, обсушить и порезать.
Помидорки черри вымыть и порезать.
Сыр Фету поломать на ломтики.
В посуду для подачи салата отправляем маслины, далее Фету, рукколу, базилик, помидоры.
Заправить летний салат оливковым маслом.
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Автор: Маша Тупченко