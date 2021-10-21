Самый вкусный маринованный виноград на новогодний стол 2022: готовить всего 20 минут

Маринованный виноград рецепт / ua.depositphotos.com

Вы когда-нибудь пробовали маринованный виноград? Это вкуснейшая альтернатива оливкам и маслинам к праздничному столу.

Совсем скоро Новый год 2022, и этот рецепт маринованного винограда станет настоящей изюминкой любой хозяйки.

Маринованный виноград можно подавать к столу в качестве вкусной закуски.

Мы расскажем самый просто и быстрый рецепт, как сделать маринованный виноград.

Маринованный виноград - рецепт

Вам понадобится:

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Виноград - 0,5 кг

Вода - 0,5 мл

Соль - 25 г

Сахар - 100 г

Чеснок - 1 зубчик

Размарин - 1 веточка

Винный уксус - 25 мл

Лавровый лист, перец, корица

Виноград берем обязательно крупный и можно без косточек. Моем и отделяем ягоды.

Подготовим и простирилизуем заранее банки для маринованного винограда.

Чистим чеснок и отправляем на дно банки. Далее отправляем в банку веточку размарина, перец.

Наполняем банку виноградом и сверху снова отправляем веточку размарина. Банку наполняем виноградом таким образом, чтобы осталось сантиметра два до горлышка.

Выливаем в чистую кастрюлю воду, отправляем сахар, соль, уксус и пару горошком перца. Далее палочку корицы и лавровый лист.

Ставим все на огонь и постоянно помешиваем маринад для винограда, пока полностью не растворится сахар и соль.

Кипятить маринад категорически нельзя, потому что у винограда моментально треснет кожура.

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Маринад разливаем по банкам и добавляем капельку растительного масла.

Банки с маринованным виноградом хорошо закрываем и отправляем в холодильник.

Ваш маринованный виноград будет готов через 1,5 - 2 месяца. Праздничный стол на Новый год 2022 буде вкуснее и уютнее с такой закуской.

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