Самый вкусный маринованный виноград на новогодний стол 2022: готовить всего 20 минут

Праздничный стол на Новый год 2022 буде вкуснее и уютнее с такой закуской.
Вы когда-нибудь пробовали маринованный виноград? Это вкуснейшая альтернатива оливкам и маслинам к праздничному столу.
Совсем скоро Новый год 2022, и этот рецепт маринованного винограда станет настоящей изюминкой любой хозяйки.
Маринованный виноград можно подавать к столу в качестве вкусной закуски.
Мы расскажем самый просто и быстрый рецепт, как сделать маринованный виноград.
Маринованный виноград - рецепт
Вам понадобится:
- Виноград - 0,5 кг
- Вода - 0,5 мл
- Соль - 25 г
- Сахар - 100 г
- Чеснок - 1 зубчик
- Размарин - 1 веточка
- Винный уксус - 25 мл
- Лавровый лист, перец, корица
Виноград берем обязательно крупный и можно без косточек. Моем и отделяем ягоды.
Подготовим и простирилизуем заранее банки для маринованного винограда.
Чистим чеснок и отправляем на дно банки. Далее отправляем в банку веточку размарина, перец.
Наполняем банку виноградом и сверху снова отправляем веточку размарина. Банку наполняем виноградом таким образом, чтобы осталось сантиметра два до горлышка.
Выливаем в чистую кастрюлю воду, отправляем сахар, соль, уксус и пару горошком перца. Далее палочку корицы и лавровый лист.
Ставим все на огонь и постоянно помешиваем маринад для винограда, пока полностью не растворится сахар и соль.
Кипятить маринад категорически нельзя, потому что у винограда моментально треснет кожура.
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Маринад разливаем по банкам и добавляем капельку растительного масла.
Банки с маринованным виноградом хорошо закрываем и отправляем в холодильник.
Ваш маринованный виноград будет готов через 1,5 - 2 месяца. Праздничный стол на Новый год 2022 буде вкуснее и уютнее с такой закуской.
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