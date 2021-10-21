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Самый вкусный маринованный виноград на новогодний стол 2022: готовить всего 20 минут

21 октября 2021, 16:10

Праздничный стол на Новый год 2022 буде вкуснее и уютнее с такой закуской.

виноград
Маринованный виноград рецепт / ua.depositphotos.com

Вы когда-нибудь пробовали маринованный виноград? Это вкуснейшая альтернатива оливкам и маслинам к праздничному столу.

Совсем скоро Новый год 2022, и этот рецепт маринованного винограда станет настоящей изюминкой любой хозяйки.

Маринованный виноград можно подавать к столу в качестве вкусной закуски.

Мы расскажем самый просто и быстрый рецепт, как сделать маринованный виноград.

Маринованный виноград - рецепт

Вам понадобится:

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  • Виноград - 0,5 кг
  • Вода - 0,5 мл
  • Соль - 25 г
  • Сахар - 100 г
  • Чеснок - 1 зубчик
  • Размарин - 1 веточка
  • Винный уксус - 25 мл
  • Лавровый лист, перец, корица

Виноград берем обязательно крупный и можно без косточек. Моем и отделяем ягоды.

Подготовим и простирилизуем заранее банки для маринованного винограда.

Чистим чеснок и отправляем на дно банки. Далее отправляем в банку веточку размарина, перец.

Наполняем банку виноградом и сверху снова отправляем веточку размарина. Банку наполняем виноградом таким образом, чтобы осталось сантиметра два до горлышка.

Выливаем в чистую кастрюлю воду, отправляем сахар, соль, уксус и пару горошком перца. Далее палочку корицы и лавровый лист.

Ставим все на огонь и постоянно помешиваем маринад для винограда, пока полностью не растворится сахар и соль.

Кипятить маринад категорически нельзя, потому что у винограда моментально треснет кожура.

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Маринад разливаем по банкам и добавляем капельку растительного масла.

Банки с маринованным виноградом хорошо закрываем и отправляем в холодильник.

Ваш маринованный виноград будет готов через 1,5 - 2 месяца. Праздничный стол на Новый год 2022 буде вкуснее и уютнее с такой закуской.

Смотрите также рецепт маринованного арбуза.

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