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Ваши завтраки не будут прежними после этого хита с курицей в лаваше за 20 минут

Лидия Неплях
10 ноября 2023, 09:47
Сочная шаурма готовится очень просто и идеально впишется в ваш завтрак.
Время приготоления Время приготовления: 20 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Кухня Кухня Восточная
Шаурма с курицей рецепт
Шаурма с курицей рецепт / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (ThatDudeCanCook)

Забудьте о традиционных завтраках с хлопьями или тостами. Пора расширить горизонты утреннего меню с чем-то неожиданным и захватывающим. Представляем шаурму с курицей – блюдо, которое набирает популярность как утренний выбор смелых гурманов.

Шаурма по-домашнему - рецепт

Ингредиенты:

  • лаваш (5 шт.)
  • перепелиные яйца (10 шт.)
  • томат (1-2 шт.)
  • лук
  • куриное филе
  • перец
  • кресс-салат или любой другой салат
  • сыр

Для соуса:

видео дня
  • йогурт (3-4 ст.л)
  • горчица обычная
  • горчица зернистая
  • специи

Приготовление: Перепелиные яйца варим, очищаем и нарезаем. Томат, перец и кресс-салат нарезаем мелко. Лук обжариваем до золотистости и мягкости. Куриное филе обжариваем с добавлением специй, затем нарезаем мелко. Сыр натираем.

Для соуса смешиваем йогурт, обе горчицы и специи.

Собираем блюдо: смешиваем все готовые и нарезанные ингредиенты с соусом в отдельной емкости. Выкладываем на лаваш и скручиваем, как показано на видео. По желанию можно поджарить на сухой сковороде до хрустящей корки.

Смотрите, как приготовить сочную шаурму с курицей:

@grigorieva_ak wrap з куркою ? ⠀ обожнюю такий на сніданок! а варіацій начинки можна придумати безліч! сьогодні ділюсь з вами такою??? ⠀ на 5 врапів бери: •лаваш (5шт) •перепелині яйця (10шт) •томат (1-2шт) •цибуля •куряче філе •перець •кріп •сир (у мене чеддер) ⠀ для соусу: •йогурт (3-4ст.л) •гірчиця звичайна •гірчиця зерниста •спеції (у мене часник та томат з базиліком) ⠀ ❣️ перепелині яйця відвари, почисти та наріж ❣️ томат, перець та кріп наріж мілко ❣️ цибулю обсмаж до золотистості та мʼякості ❣️ куряче філе обсмаж зі спеціями.. [я це роблю заздалегідь, та зберігаю його у контейнері ?? смажу філе на пательні в конверті з пергаменту] ⠀⠀та наріж філе мілко ❣️ сир натри ⠀ ❣️ для соусу зʼєднай йогурт, гірчиці та спеції ⠀ ❣️ змішай всі готові та нарізані інгредієнти з соусом в окремій ємності ⠀ ❣️ викладай на лаваш та скручуй так, як я показую це на відео! можна їсти вже так, але я люблю підсмажити на сухій пательні до хрумкої скоринки ? ⠀ ситно, соковито, смачно! спробуй ?? ⠀ ще більше ідей в моєму інстаграмі grigorieva_ak #сніданокрецепт#ідеїсніданку#ідеїсніданків#ідеїсніданків#сніданокза5хвилин#рецептнакожендень#тижденьсніданків#правильнехарчування#збалансованийраціон#врап#лавашзкуркою#лавашзначинкою♬ оригінальний звук - Настюшка ✨

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