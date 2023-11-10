Ваши завтраки не будут прежними после этого хита с курицей в лаваше за 20 минут

Забудьте о традиционных завтраках с хлопьями или тостами. Пора расширить горизонты утреннего меню с чем-то неожиданным и захватывающим. Представляем шаурму с курицей – блюдо, которое набирает популярность как утренний выбор смелых гурманов.
Шаурма по-домашнему - рецепт
Ингредиенты:
- лаваш (5 шт.)
- перепелиные яйца (10 шт.)
- томат (1-2 шт.)
- лук
- куриное филе
- перец
- кресс-салат или любой другой салат
- сыр
Для соуса:
- йогурт (3-4 ст.л)
- горчица обычная
- горчица зернистая
- специи
Приготовление: Перепелиные яйца варим, очищаем и нарезаем. Томат, перец и кресс-салат нарезаем мелко. Лук обжариваем до золотистости и мягкости. Куриное филе обжариваем с добавлением специй, затем нарезаем мелко. Сыр натираем.
Для соуса смешиваем йогурт, обе горчицы и специи.
Собираем блюдо: смешиваем все готовые и нарезанные ингредиенты с соусом в отдельной емкости. Выкладываем на лаваш и скручиваем, как показано на видео. По желанию можно поджарить на сухой сковороде до хрустящей корки.
Смотрите, как приготовить сочную шаурму с курицей:
@grigorieva_ak wrap з куркою ? ⠀ обожнюю такий на сніданок! а варіацій начинки можна придумати безліч! сьогодні ділюсь з вами такою??? ⠀ на 5 врапів бери: •лаваш (5шт) •перепелині яйця (10шт) •томат (1-2шт) •цибуля •куряче філе •перець •кріп •сир (у мене чеддер) ⠀ для соусу: •йогурт (3-4ст.л) •гірчиця звичайна •гірчиця зерниста •спеції (у мене часник та томат з базиліком) ⠀ ❣️ перепелині яйця відвари, почисти та наріж ❣️ томат, перець та кріп наріж мілко ❣️ цибулю обсмаж до золотистості та мʼякості ❣️ куряче філе обсмаж зі спеціями.. [я це роблю заздалегідь, та зберігаю його у контейнері ?? смажу філе на пательні в конверті з пергаменту] ⠀⠀та наріж філе мілко ❣️ сир натри ⠀ ❣️ для соусу зʼєднай йогурт, гірчиці та спеції ⠀ ❣️ змішай всі готові та нарізані інгредієнти з соусом в окремій ємності ⠀ ❣️ викладай на лаваш та скручуй так, як я показую це на відео! можна їсти вже так, але я люблю підсмажити на сухій пательні до хрумкої скоринки ? ⠀ ситно, соковито, смачно! спробуй ?? ⠀ ще більше ідей в моєму інстаграмі grigorieva_ak #сніданокрецепт#ідеїсніданку#ідеїсніданків#ідеїсніданків#сніданокза5хвилин#рецептнакожендень#тижденьсніданків#правильнехарчування#збалансованийраціон#врап#лавашзкуркою#лавашзначинкою♬ оригінальний звук - Настюшка ✨
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