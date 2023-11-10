Ваши завтраки не будут прежними после этого хита с курицей в лаваше за 20 минут

Сочная шаурма готовится очень просто и идеально впишется в ваш завтрак.

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Шаурма с курицей рецепт / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (ThatDudeCanCook)

Забудьте о традиционных завтраках с хлопьями или тостами. Пора расширить горизонты утреннего меню с чем-то неожиданным и захватывающим. Представляем шаурму с курицей – блюдо, которое набирает популярность как утренний выбор смелых гурманов.

Шаурма по-домашнему - рецепт

Ингредиенты:

лаваш (5 шт.)

перепелиные яйца (10 шт.)

томат (1-2 шт.)

лук

куриное филе

перец

кресс-салат или любой другой салат

сыр

Для соуса:

видео дня

йогурт (3-4 ст.л)

горчица обычная

горчица зернистая

специи

Приготовление: Перепелиные яйца варим, очищаем и нарезаем. Томат, перец и кресс-салат нарезаем мелко. Лук обжариваем до золотистости и мягкости. Куриное филе обжариваем с добавлением специй, затем нарезаем мелко. Сыр натираем.

Для соуса смешиваем йогурт, обе горчицы и специи.

Собираем блюдо: смешиваем все готовые и нарезанные ингредиенты с соусом в отдельной емкости. Выкладываем на лаваш и скручиваем, как показано на видео. По желанию можно поджарить на сухой сковороде до хрустящей корки.

Смотрите, как приготовить сочную шаурму с курицей:

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