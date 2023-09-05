Съедается за минуту: безупречная намазки за 5 минут, копеечный рецепт

Безупречная намазка на хлеб за 5 минут. Удивительно простой рецепт быстрой закуски.

https://glavred.info/recipes/sedaetsya-za-minutu-bezuprechnaya-namazki-za-5-minut-kopeechnyy-recept-10498300.html Ссылка скопирована

Намазка на хлеб рецепт самый быстрый / Коллаж Главред, фото depositphotos.com

Готовим вкусную намазку для бутербродов из баклажан. Копеечный рецепт уникального блюда, которое сметают со стола так быстро, что глазом не моргнете.

Блюдо настолько вкусное, что его будете готовить каждый день. Вкусное получается намазка на гренки или свежий багет.

Как готовить вкусную намазку из овощей, рецепт расскажет Главред.

видео дня

Быстрая намазка на хлеб - рецепт

Вам понадобится:

Баклажаны - 2 шт

Болгарский перец -1 шт

Крем сыр

Чеснок - по вкусу

Зелень

Баклажаны и перец помыть, обсушить и завернуть в фольгу.

Разогреть духовку до 200 градусов. Запекать баклажаны и перец 40 минут.

Достаем овощи, остужаем и снимаем шкурку.

Нарезать небольшими кубиками или измельчить в блендере баклажаны и перец.

Добавить к овощам по вкусу чеснок, рубленную зелень и крем-сыр.

Посолить намазку на хлеб и перемешать хорошо до однородного состояния.

Багет порезать небольшими кусочками, обсушить на сухой сковороде или гриле.

Намазать красиво намазку из баклажан и подавать к столу.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.