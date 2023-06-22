Такие кабачки вкуснее, чем мясо в 100 раз: безумно вкусный рецепт за копейки

Самый вкусный и простой летний рецепт кабачков. Такой рецепт рулетиков из кабачков настолько прост, что его приготовит любой.
Нежная начинка из сыра сделает вашу закуску просто непревзойденной.
Готовить такие кабачки 15 минут, а съедают за 1 секунду.
Рулетики из кабачков - быстрый рецепт
Вам понадобится:
- Кабачки молодые - 2 шт
- Сыр - 120 гр
- Сметана
- Чеснок
- Соль
- Мука
- Яйца - 2 шт
- Помидор - 1 шт
Кабачки помыть и порезать тонкими слайсами.
Переложить кабачки в глубокую тарелку и хорошо посолить, поперчить. Оставить на 5 минут, пока кабачки дадут сок.
Взбить 1 яйца в тарелке, немного посолить.
Разогреть хорошо сковороду, налить оливковое масло.
Обжарить кабачки слайсами в кляре с каждой стороны по 5 минут.
Кабачки выложить на бумажные полотенца, чтобы впитать ненужное масло.
В это время натереть на мелкой терке твердый сыр, добавить 2 ложки сметаны, порезать кубиками помидор, чеснок по вкусу, зелень. Начинку для рулетиков из кабачков хорошо перемешать.
Столовую ложку начинки переложить на кабачок и завернуть в рулетик.
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