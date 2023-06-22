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Такие кабачки вкуснее, чем мясо в 100 раз: безумно вкусный рецепт за копейки

Мария Тупик
22 июня 2023, 16:28 обновлено 22 июня, 16:31
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Самая вкусная закуска из кабачков с начинкой, которую сметают за 1 секунду со стола рецепт.
Время приготоления Время приготовления: 15 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 10 минут
Порции Порции 12 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Безумный рецепт кабачковых рулетиков
Безумный рецепт кабачковых рулетиков / Коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Самый вкусный и простой летний рецепт кабачков. Такой рецепт рулетиков из кабачков настолько прост, что его приготовит любой.

Нежная начинка из сыра сделает вашу закуску просто непревзойденной.

Готовить такие кабачки 15 минут, а съедают за 1 секунду.

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Рулетики из кабачков - быстрый рецепт

Вам понадобится:

  • Кабачки молодые - 2 шт
  • Сыр - 120 гр
  • Сметана
  • Чеснок
  • Соль
  • Мука
  • Яйца - 2 шт
  • Помидор - 1 шт

Кабачки помыть и порезать тонкими слайсами.

Переложить кабачки в глубокую тарелку и хорошо посолить, поперчить. Оставить на 5 минут, пока кабачки дадут сок.

Взбить 1 яйца в тарелке, немного посолить.

Разогреть хорошо сковороду, налить оливковое масло.

Обжарить кабачки слайсами в кляре с каждой стороны по 5 минут.

Рулетики из цукини с начинкой рецепт
Рулетики из цукини с начинкой рецепт / Коллаж Главред, фото youtube

Кабачки выложить на бумажные полотенца, чтобы впитать ненужное масло.

В это время натереть на мелкой терке твердый сыр, добавить 2 ложки сметаны, порезать кубиками помидор, чеснок по вкусу, зелень. Начинку для рулетиков из кабачков хорошо перемешать.

Столовую ложку начинки переложить на кабачок и завернуть в рулетик.

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