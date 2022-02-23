УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Рецепты

Вкуснейшая запеканка с картошкой и беконом, которая тает во рту: готовить всего 15 минут

23 февраля 2022, 15:19

Как приготовить вкусную запеканку с картошкой, простой рецепт приготовления.

запеканка
Как приготовить запеканку с картошкой рецепт / ua.depositphotos.com

Удивительно вкусная запеканка на скорую руку, которая просто тает во рту. Этот рецепт удивит ваших близких своей нежной текстурой.

Готовить картофельную запеканку очень просто, да и времени много не займет.

Такая запеканка с картошкой и беконом станет прекрасным дополнение к завтраку или сытным ужином.

Запеканка с картошкой и беконом - рецепт

Вам понадобится:

  • Картошка средняя - 5-7 штуки
  • Бекон - 150 грамм
  • Сметана, греческий йогурт или сливки
  • Помидоры - 2 штуки
  • Масло оливковое
  • Сыр твердый - 200 грамм
  • Соль, специи

Бекон предварительно стоит порезать тонкими слайсами и обжарить на оливковом масле.

Реклама

Картошку предварительно запечь в духовке. Далее очищаем и нарезаем кружками.

Разогреть предварительно духовку до 180 градусов.

Форму для запекания смазываем оливковым маслом.

Выкладываем картошку, далее поливаем сметаной или сливками, наверх сыр (можно потереть или порезать кусочками), далее бекон, снова часть картошки, сметана и верх посыпаем сыром.

Отправляем в духовку на 15 минут, пока полностью не расплавиться сыр.

Можно посыпать запеканку зеленым луком или укропом.

Читайте также:

viber
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Богатство и успех: 3 знака зодиака с сильной денежной энергетикой – притягивают деньги магнитомБогатство и успех: 3 знака зодиака с сильной денежной энергетикой – притягивают деньги магнитом Приметы на 25 января: что нельзя делать в Татьянин день и как не попасть в бедуПриметы на 25 января: что нельзя делать в Татьянин день и как не попасть в беду Гороскоп на сегодня, 17 февраля 2022: Львам – доход, Весам - удача, Водолеям - кардинальные переменыГороскоп на сегодня, 17 февраля 2022: Львам – доход, Весам - удача, Водолеям - кардинальные перемены Гороскоп Таро на неделю 7-13 февраля: Львам – большая удача, Весам – трудности, Козерогам – козни недруговГороскоп Таро на неделю 7-13 февраля: Львам – большая удача, Весам – трудности, Козерогам – козни недругов Зеркальные даты 2022 года: какие дни принесут удачу и исполнение желанийЗеркальные даты 2022 года: какие дни принесут удачу и исполнение желаний

Последние новости

16:32

В Украине рухнули сайты Кабмина, Рады и МИД: началась новая кибератака

16:32

В СБУ призвали украинцев сообщать о подозрительных людях или предметах возле стратегических объектов

16:26

Украина мчится в Евросоюз: Зеленский подписал документ с Польшей и Литвой

16:22

Путин сошел с ума на почве ненависти к Украине и СШАмнение

16:22

Визовый режим с Россией и отказ от НАТО: Зеленский ответил на ультиматум ПутинаВидео

Реклама
16:17

В Украине стартует программа государственного лизинга на покупку квартир для правоохранителей

16:13

Когда Масленица в 2022 году: традиции и обычаи праздника

16:01

Не дождетесь! Американские СМИ "похоронили" Елизавету II

15:59

Кличко рассказал, что изменится в Киеве во время чрезвычайного положения

15:57

Как за 5 минут приготовить легендарные орешки со сгущенкой дома: пошаговый рецепт с фотоВидео

15:55

45% россиян поддерживают признание Путиным "ЛДНР" - результаты опроса

15:48

Удар по РФ и остановка СП-2: Зеленский призвал Запад к решительным действиям

15:39

Основная цель Путина – показать слабость ЕС и НАТО – ДудаВидео

15:19

Вкуснейшая запеканка с картошкой и беконом, которая тает во рту: готовить всего 15 минут

15:06

"Понадобятся солдатам РФ": в СБУ "подкололи" Россию из-за закупки 45 тысяч пакетов для труповВидео

15:04

Ловят на улице, вывозят в поле и держат без еды: как проходит мобилизация в "ЛНР" и "ДНР"Видео

14:59

Жизнь людей и работа бизнеса при ЧП в Украине: Шмыгаль сделал заявление

14:55

Успение Пресвятой Богородицы 2022: дата, запреты и традиции дня

14:44

"С отчаянием в душе, но с верой в сердце": Ольга Сумская едет на Донбасс

14:28

Россия согнала весь свой флот к Украине – ЦОСВидео

Реклама
14:20

Россия эвакуирует сотрудников своих дипломатических ведомств из УкраиныВидео

14:10

"У нас свои интересы": Эрдоган заявил, что не собирается вводить санкции против РФВидео

13:45

Десятки тысяч: секретарь СНБО Данилов рассказал, сколько планируется призвать резервистов в ВСУ

13:45

Зеленский возглавил рейтинг доверия к политикам - опрос

13:43

"Укравтодор" обратился к журналистскому сообществу после скандального интервью Араика Амирханяна "Украинской Правде"

13:24

"Метинвест" продемонстрировала ультрасовременный вуз в Мариуполе

13:18

Надежда Мейхер похвасталась пышной грудью, от которой декольте трещит по швам

13:13

В Украине объявят чрезвычайное положение

13:04

Михаил Ходорковский. Из-за Путина Россию ждет будущее Северной КореиВидеоблоги

13:00

Гороскоп на завтра, 24 февраля 2022: Козерогам – обиды, Ракам – деньгиВидео

12:53

Чрезвычайное и  военное положение: в каких ситуациях вводятся и какие ограничения будут действовать

12:52

"Накажите Путина жестче и сейчас": в Британии пресса жестко прореагировала на признание президентом РФ "ЛДНР"Фото

12:45

Данилов рассказал, что будет с Киевом в случае атаки российских войскВидео

12:40

Российский блогер Дудь публично поддержал Украину

12:36

На Харьковщине усиливают безопасность из-за угрозы РФВидео

12:04

Первый раунд Путин проиграл и перешел к плану Бмнение

12:03

На границах Украины с РФ, Беларусью и ОРДЛО введены новые ограничения: что запрещено

11:50

Признание "ЛДНР" и войска РФ на Донбассе: Украина призвала мир остановить МосквуВидео

11:39

Рада рекомендует СНБО ввести санкции против Госдумы РФ за признание "ЛДНР"

11:34

Рада проголосовала в первом чтении за закон о легализации оружия в УкраинеВидео

Реклама
11:30

Дмитрий Комаров показал архивные кадры со съемок шоу Мир наизнанку в поддержку УкраиныФото

11:25

Агрессия РФ: эксперт назвал 5 сценариев, по которым может дальше действовать РоссияВидео

11:07

Соловьев, Симоньян, Шойгу, Захарова: СМИ узнали, по кому в РФ Евросоюз ударил санкциями

10:55

Запад ввел очень "лайтовые" санкции против Путинамнение

10:52

Успехи Украины в официальной войне с Россией: итоги первого днямнение

10:48

МИД призвал украинцев воздержаться от поездок в РФ и немедленно выехать из России

10:31

"Минские соглашения могли умереть не полностью": в Раде объяснили, что будет с переговорами в ТКГВидео

10:17

Путин нашел "крайнего" - мертвого Ленинамнение

10:17

Из-за украино-российского конфликта резко вырастут цены на продукты - Reuters

10:03

В Раде предложили ввести военное положение в Донецкой и Луганской областях

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять