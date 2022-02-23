Вкуснейшая запеканка с картошкой и беконом, которая тает во рту: готовить всего 15 минут

Как приготовить запеканку с картошкой рецепт / ua.depositphotos.com

Удивительно вкусная запеканка на скорую руку, которая просто тает во рту. Этот рецепт удивит ваших близких своей нежной текстурой.

Готовить картофельную запеканку очень просто, да и времени много не займет.

Такая запеканка с картошкой и беконом станет прекрасным дополнение к завтраку или сытным ужином.

Запеканка с картошкой и беконом - рецепт

Вам понадобится:

Картошка средняя - 5-7 штуки

Бекон - 150 грамм

Сметана, греческий йогурт или сливки

Помидоры - 2 штуки

Масло оливковое

Сыр твердый - 200 грамм

Соль, специи

Бекон предварительно стоит порезать тонкими слайсами и обжарить на оливковом масле.

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Картошку предварительно запечь в духовке. Далее очищаем и нарезаем кружками.

Разогреть предварительно духовку до 180 градусов.

Форму для запекания смазываем оливковым маслом.

Выкладываем картошку, далее поливаем сметаной или сливками, наверх сыр (можно потереть или порезать кусочками), далее бекон, снова часть картошки, сметана и верх посыпаем сыром.

Отправляем в духовку на 15 минут, пока полностью не расплавиться сыр.

Можно посыпать запеканку зеленым луком или укропом.

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