Вкуснейшие рулетики из свинины с грибами на Старый Новый год: готовить очень быстро

Готовим вкусное мясо на Щедрый вечер и день Василия.
Совсем скоро отмечается большой праздник Василия и Маланки или Щедрый вечер. В этот день принято готовить разные блюда из свинины.
Поскольку Василий является покровителем свиноводом, на столе должны стоять различные блюда из свинины.
Мы расскажем рецепт самых простых и вкусных кручеников на Щедрый вечер.
Рулетики из свинины - рецепт
Вам понадобится:
- Свинина - 600 грамм
- Грибы - 500 грамм
- Мука
- Лук - 2 штуки
- Морковка - 2 штуки
- Базилик
- Укроп
- Орегано
- Бульон
Мясо свинины хорошо помыть и порезать небольшими кусочками, чтобы можно было немного отбить.
Мясо хорошо посолить и поперчить. Разложить на досточку и накрыть пищевой пленкой.
Отбить свинину с двух сторон.
В это время моем, чистим и нарезаем грибы. Обжарить до золотистого цвета и добавить немного лука с морковкой.
В каждый кусочек мяса выкладываем начинку из грибов и аккуратно закручиваем, как голубцы прикрывая края.
Рулетики отправляем в муку и на сковороду. Жарим крученики до золотистого цвета.
Каждый крученик складываем в кастрюлю с толстым дном, добавляем орегано, базилик и заливаем бульоном.
Тушим рулетики с грибами 45 минут.
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