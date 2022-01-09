Вкуснейшие рулетики из свинины с грибами на Старый Новый год: готовить очень быстро

Вкусные рулетики из свинины / smak

Совсем скоро отмечается большой праздник Василия и Маланки или Щедрый вечер. В этот день принято готовить разные блюда из свинины.

Поскольку Василий является покровителем свиноводом, на столе должны стоять различные блюда из свинины.

Мы расскажем рецепт самых простых и вкусных кручеников на Щедрый вечер.

Рулетики из свинины - рецепт

Вам понадобится:

Свинина - 600 грамм

Грибы - 500 грамм

Мука

Лук - 2 штуки

Морковка - 2 штуки

Базилик

Укроп

Орегано

Бульон

Мясо свинины хорошо помыть и порезать небольшими кусочками, чтобы можно было немного отбить.

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Мясо хорошо посолить и поперчить. Разложить на досточку и накрыть пищевой пленкой.

Отбить свинину с двух сторон.

В это время моем, чистим и нарезаем грибы. Обжарить до золотистого цвета и добавить немного лука с морковкой.

В каждый кусочек мяса выкладываем начинку из грибов и аккуратно закручиваем, как голубцы прикрывая края.

Рулетики отправляем в муку и на сковороду. Жарим крученики до золотистого цвета.

Каждый крученик складываем в кастрюлю с толстым дном, добавляем орегано, базилик и заливаем бульоном.

Тушим рулетики с грибами 45 минут.

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