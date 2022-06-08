Восхитительно вкусные томатные оладья за 10 минут: простой рецепт

Помидорные оладья рецепт / ua.depositphotos.com

Готовим легкий и хрустящий перекус для своих родных. Превосходно вкусные оладья из помидоров по секретному рецепту.

Удивительно нежный вкус со сметанным соусом поднимет каждому настроение.

Чтобы томатные оладья получились хрустящими, жарить стоит их на оливковом масле.

Помидорные оладья - рецепт

Вам понадобится:

Мука - половина чашки

Разрыхлитель - 0,5 чайной ложки

Помидоры средние - 4 штуки

Лук - 1 шт

Соль, специи

Зелень

Оливковое масло

Помидоры помыть и порезать маленькими кубиками. Отложить на 5 минут, чтобы полностью ушла вода.

Лук очень мелко нарезать, также измельчить зелень. Смешать зелень, лук, помидоры и посолить.

Муку просеять с разрыхлителем, добавить к помидорам и перемешать.

Чтобы помидорные оладья не разваливались, нельзя упустить жидкое тесто.

Разогреть сковороду для блинов, добавить оливковое масло и жарить помидорные оладья с каждой стороны до хрустящей корочки.

Чтобы томатные оладья были не жирными, стоит каждый промокнуть бумажной салфеткой.

Подавать со сметанно-чесночным соусом.

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