Морозы не страшны: как правильно подготовить виноград к зиме - эффективные советы

Вы узнаете:
- Как правильно ухаживать за виноградом зимой
- Как защитить растение от мороза
Морозная погода крайне плохо влияет на виноград в вашем саду, поэтому важно знать, как правильно ухаживать за растением в холодное время года. Главред собрал полезные советы, когда и как укрывать виноград на зиму, чтобы иметь щедрый урожай.
Портал На пенсии подготовил 3 способа защиты винограда от зимних холодов.
Самый легкий способ - накрыть растение слоем земли толщиной не менее 10 сантиметров. После этого следует подождать 3-4 недели и стоит добавить еще слой земли. Помните, что почва должна быть хорошо просушена.
Чтобы виноград зимой не замерз, можно использовать еловые ветки. Необходимо положить слой 30-40 сантиметров еловых или сосновых веток на виноград.
Ранее мы писали: можно ли замораживать виноград в домашних условиях.
Еловые ветки можно использовать вместе с агроволокном для усиления изоляции холодного воздуха.
Среди плюсов еловых веток - они не поражаются грибковыми инфекциями и не привлекательны для грызунов.
Также можно использовать солому. С приходом первых морозов разложите лозы на деревянные подкладки и накройте их слоем соломы высотой около 20 сантиметров. Через 2-3 недели сделайте такой же слой, а поверх закрепите снегом, дугой или агроволокном, чтобы солому не сдуло ветром.
Следует помнить, что рядом необходимо установить приманки для грызунов, которые часто заводятся в соломе.
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