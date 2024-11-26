Морозы не страшны: как правильно подготовить виноград к зиме - эффективные советы

Зимние морозы представляют серьезную угрозу для винограда и могут значительно повлиять на будущий урожай.

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Чем укрыть виноград на зиму / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Как правильно ухаживать за виноградом зимой

Как защитить растение от мороза

Морозная погода крайне плохо влияет на виноград в вашем саду, поэтому важно знать, как правильно ухаживать за растением в холодное время года. Главред собрал полезные советы, когда и как укрывать виноград на зиму, чтобы иметь щедрый урожай.

Портал На пенсии подготовил 3 способа защиты винограда от зимних холодов.

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Самый легкий способ - накрыть растение слоем земли толщиной не менее 10 сантиметров. После этого следует подождать 3-4 недели и стоит добавить еще слой земли. Помните, что почва должна быть хорошо просушена.

Чтобы виноград зимой не замерз, можно использовать еловые ветки. Необходимо положить слой 30-40 сантиметров еловых или сосновых веток на виноград.

Ранее мы писали: можно ли замораживать виноград в домашних условиях.

Еловые ветки можно использовать вместе с агроволокном для усиления изоляции холодного воздуха.

Среди плюсов еловых веток - они не поражаются грибковыми инфекциями и не привлекательны для грызунов.

Также можно использовать солому. С приходом первых морозов разложите лозы на деревянные подкладки и накройте их слоем соломы высотой около 20 сантиметров. Через 2-3 недели сделайте такой же слой, а поверх закрепите снегом, дугой или агроволокном, чтобы солому не сдуло ветром.

Следует помнить, что рядом необходимо установить приманки для грызунов, которые часто заводятся в соломе.

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