День Независимости: ТСН покажет, чем живут города Украины, а Сніданок з 1+1 устроит студию в метро

День Независимости с 1+1 / Пресс-служба

24 августа на 31-летие Независимости Украины и пол года с даты начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, команды проектов Сніданку з 1+1 и ТСН готовят специальные эфиры.

Команда ТСН проведет эфир в рамках национального телемарафона "Єдині новини". Зрители смогут увидеть специальные материалы, подготовленные ведущими и журналистами ТСН, и прямые включения дважды в день - в 10:00 и в 16:00.

В выпусках покажут серию эксклюзивных материалов из украинских городов, в которых в прошлом году побывала команда ТСН в рамках тура, посвященного 30-летию Независимости. Авторами материалов станут ведущие ТСН. Они покажут, чем живет Чернигов, Житомир, Луцк, Ровно, Харьков, Черновцы, Сумы, Одесса, Львов, Северодонецк и Мариуполь теперь, на шестом месяце героического сопротивления российской оккупации. В эфире будут работать Алла Мазур, Наталья Мосейчук, Маричка Падалко, Соломия Витвицкая, Святослав Гринчук и Наталья Островская. Кроме того, в выпуске зрителей ждут включения с передовой и истории простых украинцев, чью судьбу изменила война.

Выпуск Сніданку з 1+1 покажет в прямом эфире и телеканале ТЕТ традиционно с 7:00. Четверка неизменных ведущих Сніданку з 1+1 Руслан Сеничкин, Людмила Барбир, Неля Шовкопляс и Егор Гордеев проведут его вместе, включаясь с двух локаций в центре Киева: традиционно из студии и с одной из станций столичного метро. К ним на включениях в прямом эфире присоединится Константин Грубич, а также журналисты утреннего проекта.

Концепцией эфира станет просмотр фотоальбома с фотографиями, которые за шесть месяцев войны больше всего поразили украинцев и весь мир. Ведущие расскажут о достижениях украинцев за полугодие отчаянного сопротивления российской агрессии и покажут истории героев нашего времени.

День Независимости с 1+1 / Пресс-служба

Гостем особого выпуска Сніданку з 1+1станет украинский режиссер Алан Бадоев, который презентует новый тизер к документальному фильму Довга доба - совместной работы с телеканалом 1+1. В эфире впервые вживую прозвучит саундтрек ленты, который исполнит его автор. Кто создал музыкальное сопровождение к новой документальной работе о войне, зрители смогут узнать 24 августа в эфире Сніданку з 1+1.

Творческая команда утреннего шоу подготовила три музыкальных номера-клипы с участием топовых украинских звезд ROXOLANA, KOZAK SYSTEM и других. Также зрители увидят четыре документальные истории о героях современности: выпускницу Валерию, фотография которой в красном платье на руинах собственной харьковской школы облетела весь свет; 7-летнюю киевлянку, семья которой пострадала от ракетного удара по многоэтажке в центре столицы; Дмитрия Казацкого с позывным "Орест", он стал автором серии легендарных снимков защитников Азовстали; и кошку Шафу из Бородянки, которая более двух месяцев прожила в разрушенной многоэтажке на 7-м этаже без воды, еды и возможности выбраться.

День Независимости с 1+1 / Пресс-служба

Не пропустите спецэфир Сніданку з 1+1 24 августа в 7:00 на телеканале ТЕТ и на YouTube. Также посмотреть проект можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.