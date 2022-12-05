Герои нового времени, интересные дуэты и теплые беседы: 1+1 готовит рождественский проект Ты не один

Атмосфера семейного уюта и праздника в наше время необходимы, как никогда.

Ты не один - рождественский проект от 1+1 / Пресс-служба

Ежегодно важнейшие праздники украинцы всегда встречают у компании 1+1. Этой зимой команда телеканала 1+1 Big Brave Events вместе с фестивалем ATLAS готовит музыкальный рождественский проект под названием "Ты не один", в котором выступления звезд будут соединены с теплыми разговорами с героями нового времени - волонтерами, представители культурного и волонтерского фронтов. В такое непростое для страны время участники проекта объединились, чтобы создать атмосферу семейного уюта и поддержать каждого украинца. Зрители увидят проект "Ты не один" на Рождество, 25 декабря, на каналах Группы 1+1 media.

По формату рождественского проекта, впервые украинские артисты, военнослужащие, волонтеры, деятели культуры, представители ГСЧС и других служб соберутся в камерной и уютной атмосфере, чтобы поделиться своими рождественскими традициями и детскими воспоминаниями. Так, знаменитая снайпер Евгения Эмеральд и парамедикиня Юлия "Тайра" Паевская расскажут о роли женщин на войне. Гости поделятся, как они изменились за период войны, как переживают разлуку с родными, какую переоценку ценностей прошли за девять месяцев несокрушимого сопротивления российской агрессии. Проект познакомит ближе с теми, кто защищает Украину на фронте, а также помогает в тылу.

Ты не один - рождественский проект от 1+1 / Пресс-служба

Зрителей ждут неожиданные музыкальные коллаборации, украинские песни, которые стали хитами во время полномасштабной войны, а также аутентичные рождественские колядки в современном музыкальном оформлении. Популярные любимые артисты споют с представителями новой современной музыки, которая получила мощный импульс после с 24 февраля. В проекте примут участие MONATIK, ДОРОФЕЕВОЙ, Макс Барских, WELLBOY, KOLA, Pianoboy, KAZKA, TVORCHI, Лілу45, Карта Мира, ROXOLANA, Коля Серга, SHUMEI, Moisei, победительница Голосу країни-12 Мария Квитка, Вера Кекелия, Марта Адамчук и другие.

В событии примут участие любимые ведущие 1+1, которые все дни войны работают на информационном фронте, и стали опорой для украинцев, Алла Мазур, Наталья Мосейчук, Юрий Горбунов, Людмила Барбир, Руслан Сеничкин и другие. Этот рождественский вечер соединит в себе украинские традиции и реалии настоящего.

Ты не один - рождественский проект от 1+1 / Пресс-служба

Проект "Ты не один" будет иметь благотворительную составляющую - каждый неравнодушный сможет создать рождественское настроение и отправить подарок маленьким подопечным благотворительного проекта СОС "Дитячі містечка", который занимается семьями и детьми-сиротами. К слову, сами артисты также не оставят украинских детей без подарков, и кому-то выпадет уникальная возможность получить рождественский сюрприз от участников проекта.

Ты не один - рождественский проект от 1+1 / Пресс-служба

Над созданием проекта работает команда 1+1 Big Brave Events вместе с фестивалем ATLAS.

Не пропустите рождественский проект "Ты не один" 25 декабря на каналах группы 1+1 media.