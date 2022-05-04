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Кузьма бы гордился - легендарный хит Скрябина перепели про украинские города-герои войны с РФ

4 мая 2022, 18:36

Новое время принесло Украине новые места счастливых людей.

Украинские артисты перепели песню Кузьмы Скрябина Місця щасливих людей / facebook.com/skryabinofficial

Фонд имени Кузьмы Скрябина вместе с создателем музыкальной премии YUNA Павлом Шилько запустили благотворительную инициативу - одна из самых лирических песен Андрея Кузьменка поможет им собрать средства для пострадавших от войны с рф.

Украинские музыканты, в числе которых Александра Зарицкая, Наталья Могилевская, группа Скрябин, Фагот из ТНМК, Руслана и др., исполнили песню Місця щасливих людей, переделав ее под современные реалии.

В оригинале Кузьма перечислял города, в которых когда либо был счастлив: в основном это были европейские столицы вроде Берлина, Мадрида и Парижа.

Сейчас в канву легендарной песни музыканты вплели названия украинских городов, которые больше всех пострадали от военного вторжения рф в Украину - Ирпень, Харьков, Мариуполь, Херсон и др.

Теперь припев Місця щасливих людей звучит так: "А пам'ятаєш В центрі Чернігова сквери, Антонієві печери, Місця щасливих людей..." Для нового старого хита также создали видеоклип, который состоит из кадров с изображением украинских городов, какими они были до войны.

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Ранее британский музыкант Пол Маккартни во время своего концертного тура по США появился на сцене с украинским флагом в руках.

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