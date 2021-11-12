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Марафон юмористических премьер: телеканал 1+1 представит новый Вечерний Квартал и Женский Квартал

12 ноября 2021, 17:29
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Приготовьтесь к вечеру безудержного смеха.

Два в одном: 1+1 представит вечер юмора от Кварталов / Пресс-служба

13 ноября в 20:15 на телеканале 1+1 состоится премьера новых выпусков Вечернего Квартала. Зрителей ожидает острый юмор, приглашенные гости и неожиданные номера. А в 22:10 состоится премьера Женского Квартала. Актеры будут шутить на бытовые темы, знакомые каждому из нас.

Прямо на сцене Вечернего Квартала актеры устроят прощание с футбольной карьерой Артема Милевского. Они вспомнят интересные новости из его жизни, о которых говорила вся Украина, и споют прощальную песню.

Не обойдется без традиционных политических пародий.

К примеру, что случится на международных переговорах, если не придет переводчик? На помощь могут прийти совершенно неожиданные политики.

Звездными гостями нового Вечернего Квартала станут ЛЯПИС 98, MONATIK и канадский рэпер K-Maro со своими хитами Femme like you и Sous l'oeil de l’ange.

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MONATIK на Вечернем квартале / Пресс-служба

Для иностранного гостя Вечерний Квартал подготовил небольшой конкурс – по фотографиям ему предстоит угадать, чем занимается тот или иной известный человек в Украине, но совершенно неизвестный для K-Maro.

"Мы сами в предвкушении новых выпусков, поскольку снимали их со зрителями. Конечно, согласно всем карантинным нормам. Но когда ты играешь не в пустой зал, а для зрителей – это совершенно другие эмоции и другая энергетика. Мы даем эмоции зрителям, а они нам в ответ. Не пропустите новые выпуски Вечернего Квартала. Это будет мощно!", – прокомментировал актер Юрий Ткач.

Рэпер K-Maro в Вечернем квартале угадает украинских звезд / Пресс-служба

Звездным гостем Женского Квартала станет Дмитрий Каднай, который придет навестить Анастасию Оруджову после ее травмы на Танцах со звездами. Однако окажется, что девушки не смогли признаться Насте, что её на проекте заменила Александра Машлятина, поэтому решили соврать, что после вылета их подруги проект закрыли.

"Знаете, было бы очень досадно, если бы вместо меня взяли кого-нибудь другого. Понимаете, я тренировалась, кастинги проходила, а кто бы пришел на все готовое. Я бы за такое убила!", - прокомментирует в номере Оруджева.

В Женском Квартале не обойдется без юмора об отношениях: девушки встретятся, чтобы отпраздновать помолвку одной из них. Однако окажется, что повод для праздника изменился – героиня со своим бойфрендом разошлась, однако сошлась с бывшим. Как на такой поворот событий отреагируют подруги – зрители узнают завтра.

Музыкальный сюрприз Женский Квартал подготовил вместе с группой KADNAY. Они исполнят популярный трек Disco Girl на новый лад и споют, что от плохого настроения всегда спасают танцы, а танцевать можно где угодно и в любую погоду.

Актрисы Женского квартала вовлекут Кадная в юмористическую зарисовку/ Пресс-служба

Также зрителей ждет уникальный номер от Владимира Шумко, в котором он одновременно сыграет два героя и песня о шоппинге.

Смотрите новые выпуски Вечернего Квартала и Женского Квартала 13 ноября с 20:15 на телеканале 1+1.

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