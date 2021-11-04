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Новый сезон Мандруй Україною з Дмитром Комаровим: как отдохнуть в Одессе с шиком и не за все деньги мира

4 ноября 2021, 13:56
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В премьерном выпуске нового сезона проекта Дмитрий Комаров будет исследовать одесский колорит и расскажет о гастрономических чудесах "жемчужины у моря".

Путешествуй по Украине с Дмитрием Комаровым возвращается! / Пресс-служба

Уже в это воскресенье, 7 ноября, в 17:30 зрители телеканала 1+1 увидят невероятную премьеру второго сезона проекта Мандруй Україною з Дмитром Комаровим. В авторском проекте телеведущий продолжит открывать культурные богатства нашей страны, покажет новые, увлекательные виды туризма и найдет самые сокровенные локации, которые впечатлят даже самых требовательных туристов.

"Мы покажем туризм, который вы даже не представляли себе в Украине. В этой огромной мозаике культур каждый найдет развлечение по душе. Мы найдем самые яркие и экстравагантные из них. Во время этой поездки по Украине мы также будем пробовать гастрономические чудеса, испытывать на себе магию карпатских мольфаров и расскажем, какие опасные обитатели прячутся в водах Черного моря. В конце концов, покажем привычные вещи с неожиданного для наших зрителей ракурса", - рассказал Дмитрий Комаров накануне премьеры.

Дмитрий Комаров расскажет, как с шиком отдохнуть в Одессе / Пресс-служба

Первый выпуск нового сезона проекта начнется с путешествия в один из самых ярких и колоритных городов Украины – Одессу, а отправится телеведущий к "жемчужине у моря" поездом в стиле "Восточного Эскпресса" - символа роскоши прошлого века. Дмитрий Комаров докажет, что такое винтажное путешествие можно организовать в Украине, и для компании туристов она будет стоить далеко не "все деньги мира".

"Мы покажем, как почувствовать романтику аристократии прошлого века, когда люди красиво одевались в нарядные платья, фраки и путешествовали в атмосфере роскоши. Мы отправимся в наше путешествие на уровне пятизвездочного отеля. Сколько мы путешествовали по разным странам, я всегда мечтал проехаться в таком. Но никогда бы не подумал, что такая возможность представится именно в Украине", - сказал телеведущий.

Что ждет Дмитрия Комарова в украинском вагоне премиум-класса и сколько стоит путешествие на поезде "по-королевски" телезрители увидят уже в это воскресенье.

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Дмитрий Комаров в поезде в стиле "Восточного Экспресса" / Пресс-служба

Каждая страна имеет свой самый известный рынок. Если в Турции это Гранд Базар, в Японии – Цукидзи, а в Таиланде легендарные плавучие рынки, то в Украине – это несомненно одесский "Привоз". Там лучше всего знакомиться с духом, настроением города и коренными одесситами.

В Одессе Дмитрий Комаров покажет, какие секреты нужно знать, чтобы выгодно "скупиться" на "Привозе" и что означает понятие "разговаривать одесским диалектом", а помогут в этом коренные жители. Дмитрий Комаров познакомит с героями местных анекдотов, расскажет интересные и малоизвестные истории о гастрономическом сердце города и поделится лайфхаками как можно бесплатно питаться гостям Одессы.

Путешествуй по Украине с Дмитрием Комаровым раскроет суть одесского колорита / Пресс-служба

Напомним, в новых выпусках Мандруй Україною з Дмитром Комаровим зрители увидят отдых на любой вкус и кошелек - от уровня класса люкс до бюджетных путешествий, а география маршрутов Дмитрия Комарова будет охватывать и горы, и морское побережье.

Не пропустите премьеру второго сезона Мандруй Україною з Дмитром Комаровим уже в это воскресенье, 7 ноября, в 17:30 на 1+1.

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