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Останній герой на 1+1: заявки на кастинг подали Мисс Вселенная, водолаз и 70-летний экстремал

14 февраля 2022, 13:32
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Уже более 5 тысяч храбрецов готовы испытать свою силу духа в условиях безлюдного острова.

Останній герой на 1+1 - кто будет участвовать / Пресс-служба

Телеканал 1+1 работает над адаптацией одного из самых рейтинговых экстремальных шоу мира о выживании под названием Останній герой. В проекте телезрители увидят 18 участников, которые в экстремальных условиях будут узнавать свои возможности и раскрывать характеры. В шоу примут участие как звезды, так и непубличные люди, которые никогда бы не встретились в обычной жизни.

Недавно создатели шоу объявили о старте всеукраинского кастинга. Телеканал ищет настоящих храбрецов, которые хотят испытать свою силу духа, оказавшись в экстремальных условиях, без привычного социального статуса и атрибутов современной комфортной жизни. Все участники будут находиться в одинаковых условиях и иметь равные возможности - будут жить на безлюдном тропическом острове, имея с собой лишь небольшое количество вещей, жажду к победе, собственную мотивацию и естественную смекалку, и ни одна секунда их приключений на острове не останется без камер.

Останній герой на 1+1 - кто будет участвовать / Пресс-служба

Продюсеры отмечают, что на первом этапе кастинга они уже получили более 5000 заявок. Так, отправиться покорять безлюдный остров хочет Мисс Украина Вселенная, женщина которая три раза переплывала Босфор, путешественник, которому покорилась самая высокая горная вершина Европы, звезда украинского шоу-бизнеса, водолаз, умеющий задерживать дыхание на 4 минуты, артист цирка, умеющий жонглировать 12 кольцами одновременно, и многие другие украинцы, которые хотят испытать себя.

Интересным претендентом на участие в шоу стал 70-летний бывший военный, служивший в Афганистане и АТО. Сейчас он преподает в школе ОБЖ и имеет все необходимые навыки для выживания на безлюдном острове, а именно: добывает без подручных материалов воду, огонь, еду, знает, как из желудей сделать муку и кофе, и какие насекомые могут стать вкусным и питательным ужином. Мужчина каждый день занимается спортом, любит экстрим и на каждый свой день рождения прыгает с парашютом. Намерен прожить больше 100 лет и мечтает встретить настоящую любовь.

Получит ли он шанс стать последним героем, станет известно позже.

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Останній герой на 1+1 - кто будет участвовать / Пресс-служба

Для того чтобы принять участие в кастинге, нужно заполнить анкету на сайте телеканала 1+1, записать видеовизитку, рассказать о себе и загрузить фото.

К рассмотрению принимаются анкеты, заполненные гражданами или резидентами Украины, достигшими совершеннолетия.

Подробные условия кастинга по ссылке.

Напомним, по правилам шоу, в течение 39 дней 18 незнакомцев будут жить на безлюдном тропическом острове, соревнуясь за победу и каждый день испытывая собственную силу духа. Разделенные на 2 племени, герои будут проходить испытания, чтобы получить вознаграждение (огонь, еду, связь с домом) или иммунитет, благодаря которому команда-победитель сможет сохранить всех участников, а проигравшая в испытании команда путем голосования отправит домой одного из участников племени.

С момента запуска в 1997 году легендарный формат о выживании на острове, в котором звезды и обычные люди испытывают силу духа и раскрывают свои подлинные черты характера, было реализовано в 50 странах по официальной франшизе. Прошлый год стал самым успешным для формата за все время его существования – уже подтверждено производство 22 адаптаций. Шоу Останній герой было отмечено самыми престижными наградами в мире, среди которых премия Эмми в номинации "Выдающийся документальный фильм", награда "Выбор народа" в номинации "Любимое реалити-шоу" и другие.

viber
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