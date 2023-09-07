УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Шоу

Освободитель Бучи и звезда TikTok: подробности 2 выпуска Голосу країни-13

Анна Подгорная
7 сентября 2023, 16:14 обновлено 7 сентября, 16:14
14
Уже в это воскресенье зрители во 2 эпизоде шоу Голос країни получают новую порцию музыкальных сюрпризов и жизненных историй.
Голос страны-13-2 выпуск
Голос країни-13 - 2 выпуск / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

В это воскресенье в 21:00 на телеканале 1+1 Украина состоится показ второго эпизода европейского сезона Голосу країни-13. Новый сезон снимается в Варшаве при поддержке польских партнеров и на их мощностях и призван поддержать украинский народ, который демонстрирует силу своего духа и талант по всему миру. В легендарные красные кресла проекта сели суперзвезды и настоящие музыкальные профи Юлия Санина, Артем Пивоваров, Иван Клименко и DOROFEEVA.

Воскресным вечером на сцену Голосу країни-13 выйдет 25-летний ветеран полномасштабного вторжения Михаил Панчишин с творческим позывным "Ptashkin". После начала нападения рф на Украину мужчина присоединиться к рядам Киевской ТРО и ВСУ. За время службы в ВСУ он участвовал в освобождении Ирпеня и Бучи. Впоследствии Михаил отправился в Бахмут, где он попал под 48 часовую бомбардировку города, оказался в окружении, из которого смог выбраться и помог вывести раненых собратьев.

Во время боевых действий мужчина получил контузию, частично потерял слух и был комиссован по состоянию здоровья. После многочисленных госпиталей и реабилитаций врачам так и не удалось восстановить здоровье бойца, тогда командир сказал ему: "Если больше не можешь воевать, пиши песни об украинских солдатах, об армии, прославляй наш подвиг".

видео дня

"24 февраля началась бомбардировка нашей страны. Я сразу записался в ряды ВСУ и провел в подразделении почти год. Мы участвовали в освобождении Ирпеня и Бучи, потом нашему подразделению дали задание поехать в Бахмут. Враг воюет очень подло, ведь я лично видел фосфорные боеприпасы в Бахмуте. Тогда мы зашли в самый ад: 7 дней непрерывного обстрела. Во время боев я получил контузию, у меня были постоянные сотрясения головы от взрывной волны. Я терял сознание, потом видел, как выносили тела наших бойцов. Однажды орки взяли нас в кольцо и тогда я подумал: господи, если я выберусь живым, то я сделаю так, чтобы об этом бое не забыл никто, чтобы не забыли ребят, которые полегли за нашу свободу. После этого я написал альбом из 8 песен, которые были составлены из реальных историй. Некоторые тексты написали ребята с передовой. Сейчас я пришел на Голос країни, чтобы нести своим пением и песнями славу ВСУ", - говорит Михаил.

Во время эфира Ptashkin споет свою авторскую песню "Невідомий герой", которая сразу стала вирусной в соцсетях. Сможет ли он вслепую покорить сердца тренеров, смотрите уже в воскресенье в 21:00 на телеканале 1+1 Украина.

Михаил" Ptashkin " Панчишин
Михаил "Ptashkin" Панчишин в 2 эпизоде Голосу країни-13 / Пресс-служба

Выйдет на сцену и 26-летняя бандуристка из Миргородщины Виктория Деркач. Девушка считает что бандура - это наш культурный код, который будет актуален всегда, именно поэтому она популяризирует этот инструмент среди людей, создает новые аранжировки современных песен на бандуре.

"Бандура - это инструмент, который является неким детектором. У меня от этого звука всегда екает сердце. Многие военные пишут мне комментарии, что моя игра успокаивает их в тот момент, когда они испытывают тревожность. Я очень счастлива, когда получаю такие отзывы, это для меня очень ценно. По истории казаки-бандуристы в сверхтяжелые времена для нашей страны ходили по городам и селам и играли украинцам, чтобы их поддержать. Именно поэтому сейчас и я стараюсь поддерживать украинский народ и показать, что бандура - это современный инструмент, который нужно популяризировать", - говорит Виктория.

Девушка споет дуэтную песню тренеров нынешнего сезона Артема Пивоварова и DOROFEEVA "Думи". Во время второго эпизода "слепых прослушиваний" тренер DOROFEEVA и Артем Пивоваров впервые вживую исполнят свой дуэтный хит под названием "Думи", ведь из-за сложных графиков они не пели вместе эту песню даже в студии звукозаписи.

Виктория Деркач
Виктория Деркач в 2 эпизоде Голосу країни-13 / Пресс-служба

Выйдет на сцену вокалист группы DOBRYVA Эдгар Еникян, прославившийся гимном времен блэкаута на музыку Crystal Castles "Світло є чи нема?". В момент зимнего блэкаута ребята решили выпустить пар, поиронизировать над проблемой и поддержать таким образом людей в трудное время. Этот трек почти сразу стал гимном и самым популярным мемом времен блэкаута, который завирусился в сети через несколько часов после публикации.

"Когда начался блэкаут, всем было не до музыки. Но я решил сделать то, что умею лучше всего: создать интернет-прикол. Придумали песню, записали ее и сняли клип за 1 день. Люди сразу подхватили этот тренд, и где-то за 3 часа у нас набралось более 100 000 просмотров", - говорит Эдгар.

Сможет ли Эдгар покорить тренеров, смотрите в воскресенье в 21:00 на телеканале 1+1 Украина.

Эдгар Еникян
Эдгар Еникян в 2 эпизоде Голосу країни-13 / Пресс-служба

Напомним, во время съемок "слепых прослушиваний" на сцену Голосу країни-13 вышло 60 разножанровых вокалистов, которые во время каждого выступления удивляли тренеров Юлию Санину, Артема Пивоварова, Ивана Клименко и DOROFEEVA, а также зрительный зал мощными голосами. 13 сезон музыкального проекта Голос країни был реализован совместно с Telewizja Polska (TVP). По новым правилам, команды тренеров в этом году будут состоять из 10 певцов, которые станут настоящими амбассадорами украинской музыки в Европе.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
шоу-бизнес Голос країни Телеканал 1+1 новости шоу бизнеса Голос країни-13
Реклама

Главное за день

Военные подняли флаг Украины в двух селах вблизи границы с РФ

Военные подняли флаг Украины в двух селах вблизи границы с РФ

15:59 Украина
В Украину ворвется сильное похолодание с дождями: синоптик назвала дату

В Украину ворвется сильное похолодание с дождями: синоптик назвала дату

14:47 Синоптик
ВСУ могут прорвать линии обороны РФ до конца года - разведка США

ВСУ могут прорвать линии обороны РФ до конца года - разведка США

14:36 Мир
Все главные новости

Последние новости

16:40

Одежда для здоровья: 5 непревзойденных тканей, в которых вам будет комфортно

16:32

Застукали за поцелуями: ДиКаприо "приручил" очередную модель

16:18

От колонки до стиральной машины: какая домашняя техника "умеет" следить за вами

16:14

Освободитель Бучи и звезда TikTok: подробности 2 выпуска Голосу країни-13

16:12

Какие трусы для мужчин лучше всего: простые советы ошеломят "сильный пол"

Киев попытаются склонить к уступкам РФ в зерновой сделке - КуликКиев попытаются склонить к уступкам РФ в зерновой сделке - Кулик
16:11

Какой знак зодиака вкусно готовит: 3 прирожденных повара сведут с ума своей едой

15:59

Военные подняли флаг Украины в двух селах вблизи границы с РФВидео

15:28

Генерала, отвечавшего за ПВО Москвы, арестовали: что происходит

15:11

Сотни тысяч оккупантов согнали для штурма: в ВСУ назвали опасное направление

Реклама
14:47

В Украину ворвется сильное похолодание с дождями: синоптик назвала дату

14:42

Марк Фейгин. Военное равновесие на фронте и хитрый план американцевВидеоблоги

14:36

ВСУ могут прорвать линии обороны РФ до конца года - разведка США

13:57

Женщинам, которые станут на воинский учет, ограничат выезд за границу - нардеп

13:54

Favbet Foundation передал ВСУ на фронт микроавтобус

13:40

Мама портит настроение: психолог Наталья Холоденко рассказала, что с этим делать

13:32

Буданов больше не генерал-майор: что сделал Зеленский

13:11

Потребовалась операция на плоде: беременная Кардашьян загремела больницу

13:11

Старушка-лидер "Отрядов Путина" сказала "Слава Украине": журналист разыграл пенсионерку

13:04

Когда переводят часы на зимнее время 2023: точная дата

12:47

Контрнаступление набирает обороты, ВСУ завоевывают новые позиции - Столтенберг

Реклама
12:43

Лорак таки собирается выступить в Москве: бесхребетные россияне дали добро

12:25

Верка Сердючка со сцены в Майами спела гимн Украины и показала Залужного

12:12

Мужчина умоляет власти посадить его в тюрьму: причина удивит

12:02

Войтенко публично прокомментировал обвинения экс-супруги в домашнем насилии

11:58

"Это было в Кремле": Пригожин опозорился на банкете у Путина

11:55

В НАТО невнятно отреагировали на падение беспилотника в Румынии

11:41

Гороскоп на завтра 8 сентября 2023: Весам – чудесный день, Тельцам - открытие

11:21

Китай поменял позицию насчет войны в Украине, но все равно хочет компромисса с РФ - Bloomberg

11:15

Что вы увидели первым: тест по картинке определит интроверт вы или экстраверт

10:53

Самый модный маникюр на осень 2023: начинается эра натуральных ногтей

10:21

Когда и как сильно поднимут минимальную зарплату: Шмыгаль озвучил детали

10:03

Результат впечатляет: чем отбелить пожелтевший тюль

09:45

Выборы во время войны в Украине невозможно провести: Данилов назвал причину

09:43

Церковный праздник 8 сентября: что нельзя делать на Рождество Пресвятой Богородицы

09:14

Удар по уклонистам: в Украине создадут электронный реестр призывников - министр обороны

09:00

От Путина отвернутся, как только он проиграет на фронте в Украинемнение

08:58

Что лучше всего чистит серебро: 3 средства, которые "съедят" черноту

08:40

Силы обороны имеют частичный успех под Бахмутом: сводка Генштаба о контрнаступлении

07:58

Оккупанты 3 часа били беспилотниками по Одесчине: есть разрушения и пострадавший

06:47

В Ростове-на-Дону и под Москвой прогремели взрывы: в РФ заявили об атаке дронов

Реклама
06:35

Почему "маляр" – это не "муляр", и чем отличаются эти слова: Авраменко дал ответ

06:12

Почему Путин готовится праздновать день победы 09.05.2025мнение

05:07

Стало известно, как принц Гарри называет Меган Маркл в интимной обстановкеВидео

04:37

Уберегите малыша: что категорически нельзя делать во время беременности

03:55

Публицист пояснил, почему Пригожина ликвидировали максимально шумно и громко

03:20

Какие самые длинные слова в украинском языке: не каждый сможет произнести

02:40

Угроза ядерного удара РФ: эксперт оценил опасность из Беларуси

02:12

Почему объектив круглый, а фото квадратные: об этом знают не все

00:21

Как приготовить суши дома: новые легкие суши от японского шефа

00:15

"Тела разорвало": в МВД рассказали подробности кровавого обстрела Константиновки

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделю
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять