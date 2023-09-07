Освободитель Бучи и звезда TikTok: подробности 2 выпуска Голосу країни-13

Уже в это воскресенье зрители во 2 эпизоде шоу Голос країни получают новую порцию музыкальных сюрпризов и жизненных историй.

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Голос країни-13 - 2 выпуск / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

В это воскресенье в 21:00 на телеканале 1+1 Украина состоится показ второго эпизода европейского сезона Голосу країни-13. Новый сезон снимается в Варшаве при поддержке польских партнеров и на их мощностях и призван поддержать украинский народ, который демонстрирует силу своего духа и талант по всему миру. В легендарные красные кресла проекта сели суперзвезды и настоящие музыкальные профи Юлия Санина, Артем Пивоваров, Иван Клименко и DOROFEEVA.

Воскресным вечером на сцену Голосу країни-13 выйдет 25-летний ветеран полномасштабного вторжения Михаил Панчишин с творческим позывным "Ptashkin". После начала нападения рф на Украину мужчина присоединиться к рядам Киевской ТРО и ВСУ. За время службы в ВСУ он участвовал в освобождении Ирпеня и Бучи. Впоследствии Михаил отправился в Бахмут, где он попал под 48 часовую бомбардировку города, оказался в окружении, из которого смог выбраться и помог вывести раненых собратьев.

Во время боевых действий мужчина получил контузию, частично потерял слух и был комиссован по состоянию здоровья. После многочисленных госпиталей и реабилитаций врачам так и не удалось восстановить здоровье бойца, тогда командир сказал ему: "Если больше не можешь воевать, пиши песни об украинских солдатах, об армии, прославляй наш подвиг".

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"24 февраля началась бомбардировка нашей страны. Я сразу записался в ряды ВСУ и провел в подразделении почти год. Мы участвовали в освобождении Ирпеня и Бучи, потом нашему подразделению дали задание поехать в Бахмут. Враг воюет очень подло, ведь я лично видел фосфорные боеприпасы в Бахмуте. Тогда мы зашли в самый ад: 7 дней непрерывного обстрела. Во время боев я получил контузию, у меня были постоянные сотрясения головы от взрывной волны. Я терял сознание, потом видел, как выносили тела наших бойцов. Однажды орки взяли нас в кольцо и тогда я подумал: господи, если я выберусь живым, то я сделаю так, чтобы об этом бое не забыл никто, чтобы не забыли ребят, которые полегли за нашу свободу. После этого я написал альбом из 8 песен, которые были составлены из реальных историй. Некоторые тексты написали ребята с передовой. Сейчас я пришел на Голос країни, чтобы нести своим пением и песнями славу ВСУ", - говорит Михаил.

Во время эфира Ptashkin споет свою авторскую песню "Невідомий герой", которая сразу стала вирусной в соцсетях. Сможет ли он вслепую покорить сердца тренеров, смотрите уже в воскресенье в 21:00 на телеканале 1+1 Украина.

Михаил "Ptashkin" Панчишин в 2 эпизоде Голосу країни-13 / Пресс-служба

Выйдет на сцену и 26-летняя бандуристка из Миргородщины Виктория Деркач. Девушка считает что бандура - это наш культурный код, который будет актуален всегда, именно поэтому она популяризирует этот инструмент среди людей, создает новые аранжировки современных песен на бандуре.

"Бандура - это инструмент, который является неким детектором. У меня от этого звука всегда екает сердце. Многие военные пишут мне комментарии, что моя игра успокаивает их в тот момент, когда они испытывают тревожность. Я очень счастлива, когда получаю такие отзывы, это для меня очень ценно. По истории казаки-бандуристы в сверхтяжелые времена для нашей страны ходили по городам и селам и играли украинцам, чтобы их поддержать. Именно поэтому сейчас и я стараюсь поддерживать украинский народ и показать, что бандура - это современный инструмент, который нужно популяризировать", - говорит Виктория.

Девушка споет дуэтную песню тренеров нынешнего сезона Артема Пивоварова и DOROFEEVA "Думи". Во время второго эпизода "слепых прослушиваний" тренер DOROFEEVA и Артем Пивоваров впервые вживую исполнят свой дуэтный хит под названием "Думи", ведь из-за сложных графиков они не пели вместе эту песню даже в студии звукозаписи.

Виктория Деркач в 2 эпизоде Голосу країни-13 / Пресс-служба

Выйдет на сцену вокалист группы DOBRYVA Эдгар Еникян, прославившийся гимном времен блэкаута на музыку Crystal Castles "Світло є чи нема?". В момент зимнего блэкаута ребята решили выпустить пар, поиронизировать над проблемой и поддержать таким образом людей в трудное время. Этот трек почти сразу стал гимном и самым популярным мемом времен блэкаута, который завирусился в сети через несколько часов после публикации.

"Когда начался блэкаут, всем было не до музыки. Но я решил сделать то, что умею лучше всего: создать интернет-прикол. Придумали песню, записали ее и сняли клип за 1 день. Люди сразу подхватили этот тренд, и где-то за 3 часа у нас набралось более 100 000 просмотров", - говорит Эдгар.

Сможет ли Эдгар покорить тренеров, смотрите в воскресенье в 21:00 на телеканале 1+1 Украина.

Эдгар Еникян в 2 эпизоде Голосу країни-13 / Пресс-служба

Напомним, во время съемок "слепых прослушиваний" на сцену Голосу країни-13 вышло 60 разножанровых вокалистов, которые во время каждого выступления удивляли тренеров Юлию Санину, Артема Пивоварова, Ивана Клименко и DOROFEEVA, а также зрительный зал мощными голосами. 13 сезон музыкального проекта Голос країни был реализован совместно с Telewizja Polska (TVP). По новым правилам, команды тренеров в этом году будут состоять из 10 певцов, которые станут настоящими амбассадорами украинской музыки в Европе.

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