Танцы со звездами 10 эфир: неожиданный звездный гость, возвращение Ефросининой и семейные ценности

Подробности 10 эфира Танцев со звездами 2021 / instagram.com/tanci1plus1

7 октября 2021 года на канале 1+1 состоится премьера 10 эфира главного танцевального шоу Украины Танцы со звездами 2021.

На официальной странице проекта появились первые подробности о том, каким будет этот выпуск.

Тема 10 эфира

Тема 10 эфира Танцев - семейный вечер. Пять оставшихся пар исполнят по два танца: один программный, и один с кем-то из своих родных.

Ведущий звездного балкона 10 эфира

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На звездном балконе в это воскресенье будет царить Маша Ефросинина. Для телеведущей этот эфир будет наполнен ностальгией, так как сама Ефросинина в 2018 году выходила на паркет проекта в качестве участницы.

Ведущая звездного балкона 10 эфира - Маша Ефросинина / instagram.com/tanci1plus1

Звездная гостья 10 эфира

В девятом эфире Танцев было анонсировано беспрецедентное изменение в правилах шоу: телезрители смогут сами выбирать, кто будет участвовать в следующем сезоне проекта.

Одной из самых желанных звезд по мнению зрителей стала актриса Анна Кошмал. Она выйдет на паркет 9 эфира с Александром Прохоровым чтобы побороться за место в следующем сезоне Танцев со звездами.

Анна Кошмал - звездная гостья Танцев со звездами / instagram.com/tanci1plus1

Читайте такжеЗнаменитостей для следующего сезона Танцев со звездами смогут выбирать зрители

Ранее Артур Логай рассказал, ревнует ли его жена к партнерше по Танцам со звездами.

Смотрите новые выпуски шоу Танці з зірками в 21:00 по воскресеньям на сайте 1plus1video.

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