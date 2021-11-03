УкрРус
РецептыКино и сериалыМода и красотаПраздникиГороскопПоздравленияЗдоровьеСонникПриметыЛайфхакиШоуStars
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Шоу

Танцы со звездами 10 эфир: неожиданный звездный гость, возвращение Ефросининой и семейные ценности

3 ноября 2021, 16:57
Прослушать новость
Остановить

Чем будут удивлять звездные танцоры в новом выпуске лучшего развлекательного шоу.

Подробности 10 эфира Танцев со звездами 2021 / instagram.com/tanci1plus1

7 октября 2021 года на канале 1+1 состоится премьера 10 эфира главного танцевального шоу Украины Танцы со звездами 2021.

На официальной странице проекта появились первые подробности о том, каким будет этот выпуск.

Тема 10 эфира

Тема 10 эфира Танцев - семейный вечер. Пять оставшихся пар исполнят по два танца: один программный, и один с кем-то из своих родных.

Ведущий звездного балкона 10 эфира

Реклама

На звездном балконе в это воскресенье будет царить Маша Ефросинина. Для телеведущей этот эфир будет наполнен ностальгией, так как сама Ефросинина в 2018 году выходила на паркет проекта в качестве участницы.

Ведущая звездного балкона 10 эфира - Маша Ефросинина / instagram.com/tanci1plus1

Звездная гостья 10 эфира

В девятом эфире Танцев было анонсировано беспрецедентное изменение в правилах шоу: телезрители смогут сами выбирать, кто будет участвовать в следующем сезоне проекта.

Одной из самых желанных звезд по мнению зрителей стала актриса Анна Кошмал. Она выйдет на паркет 9 эфира с Александром Прохоровым чтобы побороться за место в следующем сезоне Танцев со звездами.

Анна Кошмал - звездная гостья Танцев со звездами / instagram.com/tanci1plus1

Читайте такжеЗнаменитостей для следующего сезона Танцев со звездами смогут выбирать зрители

Ранее Артур Логай рассказал, ревнует ли его жена к партнерше по Танцам со звездами.

Смотрите новые выпуски шоу Танці з зірками в 21:00 по воскресеньям на сайте 1plus1video.

Другие интересные новости:

viber
шоу-бизнес Танцы со звездами новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Танцы со звездами 10 эфир: неожиданный звездный гость, возвращение Ефросининой и семейные ценности». Другие новости шоу читайте в разделе «Шоу». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Сильные дожди, морозы и снег: синоптик назвал дату резкого похолодания в Украине в ноябреСильные дожди, морозы и снег: синоптик назвал дату резкого похолодания в Украине в ноябре В моду на зиму 2022 вернулась завораживающая стрижка на средние волосы в стиле загадочных 70-хВ моду на зиму 2022 вернулась завораживающая стрижка на средние волосы в стиле загадочных 70-х Гороскоп на ноябрь-2021 для всех знаков: Скорпион станет любимцем фортуны, а Девам придется несладкоГороскоп на ноябрь-2021 для всех знаков: Скорпион станет любимцем фортуны, а Девам придется несладко Самая вкусная закуска из багета за 10 минут: восхитительный рецептСамая вкусная закуска из багета за 10 минут: восхитительный рецепт "Бабье лето" на пороге зимы: Украину разогреет до +24° – прогноз"Бабье лето" на пороге зимы: Украину разогреет до +24° – прогноз
17:36

Минкульт пополнил "черный" список 32 российскими артистами: кто несет опасность стране

17:33

В Казахстане под эгидой борьбы с курением уничтожено выращивание табака

16:57

На Украину надвигается резкое похолодание со снегопадами Видео

16:57

Танцы со звездами 10 эфир: неожиданный звездный гость, возвращение Ефросининой и семейные ценности

16:37

"Врачи просто ждали, пока плод внутри женщины умрет сам": в Польше скончалась беременная Видео

Реклама
16:33

Казанская осенняя 2021: дата, традиции и магия дня, пора свадеб, молитва

16:31

"Одни алкаши и нищеброды": мисс Ровенщины оскандалилась высказыванием о жителях родного города Видео

16:23

Новый год 2022: подарки по знакам зодиака, которые помогут привлечь удачу

16:00

Эпидемиолог назвала сроки пика коронавируса в Украине Видео

15:52

Real O возвращаются: Светлана Тарабарова анонсировала воссоединение группы

15:48

В России разбился белорусский самолет: погибли украинцы Видео

15:33

В Украине снова подскочила цена на бензин: сколько теперь придется платить

15:21

"Отче наш" и скандал: антивакцинаторы в Одессе провели молитву за "спасение рода" Видео

15:18

Первая оплата криптой в Украине! новости компании

15:03

Себе в грудь, ребенку в голову: лучанка, изрезавшая 2-летнюю дочь, оставила предсмертную записку

15:02

Солнце в мертвом градусе спровоцировало мощные магнитные бури в ноябре Видео

14:52

Масштабный "министропад": Рада уволила сразу пятерых чиновников Видео

14:38

В Луцке от каштанов умерла 8-летняя девочка

14:26

Минобороны осталось без главы: Рада приняла отставку Андрея Тарана Видео

14:23

11.11 – распродажа на AliExpress: как совершить покупку и на что обратить внимание

Реклама
14:20

"Это не просто дно!": инфекционист не может доехать к COVID-больным из-за марша антивакцинаторов

14:17

"Собачья" жизнь Сергея Бабкина: музыкант озвучит бульмастифа Джека в сериале 1+1 Джек и Лондон Видео

13:37

Школьник два года издевался над девочкой в Тернополе: его мать оштрафовали

13:37

"Ой, ну пантера!": Надежда Мейхер в черном сетчатом боди загипнотизировала фанатов пышными формами

13:34

Теперь официально: Верховная Рада уволила министра экологии Абрамовского Видео

13:32

Парламент отправил в отставку министра экономики Любченко Видео

13:27

Ляшко назвал акцию "антивакцинаторов" насмешкой над медиками и родственниками умерших от COVID-19 Видео

13:25

Гейминг против майнинга новости компании

13:19

Стало известно о состоянии здоровья Кравчука Видео

13:18

Протест антивакцинаторов в Киеве: пророссийские провокаторы благодарят РФ и кричат об "одном народе" Видео

13:17

Винница по программе "Большая стройка" получила новые больницы

13:13

Топ-7 продуктов, которые помогут быстрее выздороветь

12:46

Самые модные стрижки осень-зима 2022 с челкой, по которым весь мир сейчас сходит с ума Фото Видео

12:42

Социологи выяснили, почему украинцы не хотят прививаться от коронавируса Видео

12:39

150 грн за 1 литр: подсолнечное масло в ноябре еще больше подорожает Видео

12:03

В Украине начнут забирать автомобили у "водителей-гонщиков": что известно Видео

12:02

"Ей же не было плохо": подростки рассказали, как издевались над больной бабушкой в Киеве Видео

12:00

"Что будет дальше - не знает ни одна живая душа": Комаровский рассказал об эффективности вакцин Видео

11:53

Першение в горле: что вызывает и как избавиться - народные средства

11:50

Смерть 7-летнего Андрюши из Черкасс: деда и бабушку ребенка направили на психиатрическую экспертизу

Реклама
11:37

К чему снятся роды: толкование сна

11:34

Сертификат не подделывала, но акцию поддерживает: Савченко заявилась на митинг антивакцинаторов Видео

11:31

Когда Дмитриевская суббота 2021: как правильно поминать усопших

11:20

Опасная осенняя погода с дождем, туманом и мокрым снегом: каким будет 3 ноября в Украине Видео

11:13

Тина Кароль поразила изгибами в прозрачном платье на голое тело

11:10

В МОН не знают, когда школьники вернутся за парты Видео

11:02

Не раньше мая 2022: ввод в эксплуатацию Северного потока- 2 может затянуться - Bloomberg Видео

10:57

Три области Украины на пороге "красной" зоны: кого ждут ограничения Видео

10:52

Приехала на похороны мамы, а похоронила еще и отца: ковид забрал жизни известного врача и ее мужа

10:50

Без грима и ретуши: как на самом деле выглядит 74-летняя София Ротару

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять