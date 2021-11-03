Танцы со звездами 10 эфир: неожиданный звездный гость, возвращение Ефросининой и семейные ценности

Чем будут удивлять звездные танцоры в новом выпуске лучшего развлекательного шоу.
7 октября 2021 года на канале 1+1 состоится премьера 10 эфира главного танцевального шоу Украины Танцы со звездами 2021.
На официальной странице проекта появились первые подробности о том, каким будет этот выпуск.
Тема 10 эфира
Тема 10 эфира Танцев - семейный вечер. Пять оставшихся пар исполнят по два танца: один программный, и один с кем-то из своих родных.
Ведущий звездного балкона 10 эфира
На звездном балконе в это воскресенье будет царить Маша Ефросинина. Для телеведущей этот эфир будет наполнен ностальгией, так как сама Ефросинина в 2018 году выходила на паркет проекта в качестве участницы.
Звездная гостья 10 эфира
В девятом эфире Танцев было анонсировано беспрецедентное изменение в правилах шоу: телезрители смогут сами выбирать, кто будет участвовать в следующем сезоне проекта.
Одной из самых желанных звезд по мнению зрителей стала актриса Анна Кошмал. Она выйдет на паркет 9 эфира с Александром Прохоровым чтобы побороться за место в следующем сезоне Танцев со звездами.
Читайте такжеЗнаменитостей для следующего сезона Танцев со звездами смогут выбирать зрители
Ранее Артур Логай рассказал, ревнует ли его жена к партнерше по Танцам со звездами.
Смотрите новые выпуски шоу Танці з зірками в 21:00 по воскресеньям на сайте 1plus1video.
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