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Тайны карпатских мольфаров и природное волшебство: что покажут в новом выпуске Мандруй Україною з Дмитром Комаровим

27 ноября 2021, 08:30
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Телеведущий окунется в традиции столетней давности.

Мандруй Україною з Дмитром Комаровим - карпатские тайны/ Пресс-служба

Уже в это воскресенье зрители 1+1 увидят новый выпуск авторского проекта Мандруй Україною з Дмитром Комаровим, в котором телеведущий отправится в самые отдаленные уголки Карпатских гор и встретится с людьми, которые утверждают, что невероятным образом умеют использовать энергию природы - мольфарами.

"Большинство знает мольфаров, как целителей, помогающих людям. Согласно легенде, среди них есть как белые, так и черные маги. Местные жители рассказывают, что сильнейшие мольфары могут управлять поведением людей и животных, влиять на погоду и даже убить. Правда, это или нет – попробуем разобраться, тема очень непростая на самом деле", - прокомментировал Дмитрий Комаров.

Мандруй Україною з Дмитром Комаровим - карпатские тайны/ Пресс-служба

Карпатские горы издавна славятся особой энергетической силой, именно поэтому большинство украинских мольфаров живут здесь. Телеведущий с командой побывает в Музее магии и познакомится с хранителями магических атрибутов.

Дмитрий узнает, как и для чего люди, которые называют себя могущественными колдунами Карпат используют громовицы, громовой чепец, мольфу и другие предметы. Зрители увидят, чем пользовался самый известный мольфар Украины - Михаил Нечай, известный тем, что в 2005 году предсказал бегство Януковича, приход болезни из Китая и в 1989 году на глазах всех разогнал тучи во время фестиваля "Червона рута".

В выпуске телезрители узнают, какие ритуалы карпатские мольфары проводят с помощью малейшего музыкального инструмента – дрымбы. Решится ли Дмитрий Комаров на себе его протестовать и какими оберегами обменяется телеведущий с хранителями традиций мольфаров, смотрите уже в это воскресенье.

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Дмитрий Комаров побывает на праздновании Ивана Купала высоко в горах и встретит этот день по столетним традициям, которые невозможно увидеть в других украинских городах. Этот праздник издавна считался одним из самых мистических событий года. Зрители познакомятся со знахаркой Анной, которая до сих пор сохранила тайные знания предков и утверждает, что ведет борьбу с темными силами, а еще говорит, что ее дед нашел цвет папоротника.

Мандруй Україною з Дмитром Комаровим - карпатские тайны/ Пресс-служба

"Ивана Купала отмечают во всех регионах Украины. Но здесь на Гуцульщине традиции совсем другие. Мы специально попросили местных жителей вспомнить, как отмечали праздник Купала сто, двести лет назад, и воссоздать эти традиции. Как водится, на любом карпатском празднике есть специальный дресс-код – национальная одежда. Анна поделилась со мной особым нарядом – настоящим музейным экспонатом, в котором я и буду праздновать Ивана Купала, как это делать сотые лет назад", - рассказал телеведущий.

Отправится ли Дмитрий Комаров на поиски мистического цветка и какие еще "купальские" ритуалы до сих пор ежегодно устраивают местные жители смотрите в новом выпуске Мандруй Україною з Дмитром Коваровим уже 28 ноября в 17:30 на 1+1.

viber
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