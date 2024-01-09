Возвращение любимого реалити-шоу: 1+1 Украина объявил кастинг на новый сезон "Міняю жінку"

Многие сезоны зрители с интересом наблюдали за приключениями смелых семей, которые готовы испытать свои отношения на прочность.

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Новый сезон Міняю жінку на 1+1 / Пресс-служба

Вскоре на 1+1 Украина состоится премьера нового сезона легендарного семейного реалити-шоу "Міняю жінку" - проекта, который дает возможность переосмыслить и улучшить отношения в семье. Телеканал 1+1 Украина начал поиски участников нового сезона "Міняю жінку".

Для участия в новом сезоне разыскиваются современные семьи с детьми, которые в это нелегкое для Украины время не теряют оптимизма, имеют уникальные семейные увлечения и принципы и хотят поделиться этим с другими. Если вам всегда было интересно, как живут другие семьи, и вы готовы принять участие в увлекательном эксперименте по улучшению ваших собственных семейных отношений, то это приглашение для вас. Погрузитесь в это смелое приключение и попробуйте обменяться семьями на целую неделю. Это может коренным образом изменить ваш быт, отношения с детьми и даже работу. Заполнить анкету можно по ссылке.

Напомним, по правилам реалити-шоу каждую неделю две женщины будут меняться семьями. Сперва они должны придерживаться тех же правил и образа жизни жены, с которой они поменялись - заботиться о детях, домашних делах, досуге, карьере. После этого каждая из женщин может внедрять в своих новых семьях собственные правила. В конце обмена две пары встречаются, чтобы обсудить, чему они научились, и рассказать, как новый опыт может повлиять на их жизнь в будущем.

"Міняю жінку" - это адаптация британского формата Wife Swap, завоевавшего популярность в 20 странах мира. Украинская версия шоу уже добилась успеха и насчитывает 15 сезонов, став одним из самых продолжительных реалити-шоу на отечественном телевидении. Этот проект освещает проблемы, которые оставались незамеченными в ежедневной суете. Он показывает разнообразные семейные модели и поднимает важные для каждой семьи вопросы, чтобы зритель нашел для себя ответ, что лучше для его семьи.

Заполняйте анкету на сайте 1+1 и не пропустите новости о новом сезоне "Міняю жінку" на 1+1 Украина.

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