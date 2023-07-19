Встречайте "Велике коло" - новое тревел-шоу о кругосветном путешествии от 1+1

1+1 покажет проект "Велике коло" про кругосветное путешествие украинского бизнесмена, совершенное по канонам Британского Королевского географического общества.

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Велике коло - новое тревел-шоу с Артемием Суриным от 1+1 Украина / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

28 июля в 18: 30 на телеканале 1+1 Украина состоится премьера проекта "Велике коло" об украинце, который совершил кругосветное путешествие. Проект рассказывает о 226-дневном путешествии украинского бизнесмена и блогера Артемия Сурина, во время которого его будет ждать множество открытий и преодоления преград.

Артемий построил успешный бизнес, который специализируется на защите прав собственности, инвестиционных проектах и других юридических вопросах. В 30 лет он решил осуществить мечту детства - кругосветное путешествие.

За 266 дней путешествия он прошел путь испытаний и их преодоления, который изменил героя навсегда. Новые страны, континенты и даже приговор к смертной казни в Иране не стали препятствием к его большой мечте - увидеть весь мир и вернуться домой.

В телепутешествии Артемий побывает на всех 6 континентах, покажет 3 океана, побывает более чем в 40 странах и все это без всякого авиаперелета. Блогер преодолеет более 100 000 км по канонам Британского Королевского географического общества: только пешком, на машине или водным транспортом.

"Меня зовут Артемий Сурин и мне 38 лет. У меня есть большая семья, любимая женщина, дело жизни, которое я построил своими руками. Я оставил все это ради мечты детства, большого круга, ради путешествия вокруг света. Если честно, мое путешествие началось еще в детстве. Я жил в обычной, малоимущей семье в Харькове, и у нас не было возможности путешествовать по миру. Развлечений было немного, но были книги, за которые я благодарен своему отцу. Именно книги научили меня мечтать. Я решил отправиться в путешествие по канонам Британского Королевского географического общества, представленного более 100 лет назад. Это значит, что путь должен быть непрерывным, начинаться в одном месте и там же завершиться. Нужно пересечь все меридианы, все часовые пояса, дважды экватор и побывать на всех континентах, а главное сделать это все без использования авиаперелетов", - говорит Артемий.

Велике коло - новое тревел-шоу с Артемием Суриным от 1+1 Украина / Пресс-служба

Во время своего путешествия Артемий побывает в Сахаре, Мексике, Южной Америке, Антарктиде, увидит Тихий океан, Новую Зеландию, Индию, Пакистан и еще много интересных мест.

"Я посвятил это путешествие своему отцу, который, к сожалению, больше не с нами", - говорит Артемий.

Это кругосветное путешествие установило 4 национальных и 2 мировых рекорда, а Совет Книги рекордов Украины выбрал самого Артемия бренд-амбассадором Украины в мире.

Над лентой работала команда кинокомпании Prime Story Pictures.

В какой стране украинского путешественника задержали и из-за чего его могли казнить, смотрите в проекте "Велике коло" на телеканале 1+1 Украина уже 28 июля в 18:30.