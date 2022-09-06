"Знайти своїх" на 1+1: Екатерина Осадчая рассказала о содержании пленных в Еленовской колонии

Осадчая рассказала о пленных в Еленовке в проекте "Знайти своїх" / Пресс-служба

Вчера в 21:30 в общенациональном марафоне "Єдині новини" вышел новый эпизод совместного проекта Екатерины Осадчей и телеканала 1+1 под названием "Знайти своїх". С первых дней войны телеведущая помогает украинцам найти близких, с которыми была потеряна связь из-за вторжения рф на территорию Украины. Сейчас проект помог воссоединиться около двум тысячам украинских семей.

Недавно проект "Знайти своїх" отметил полгода существования. За это время к команде проекта присоединилось 67 волонтеров и было найдено около 2000 человек.

"Сегодня ровно полгода проекту "Знайти своїх". Спасибо каждому, кто в течение этого времени с нами. Спасибо за каждый час тяжелого труда и непрестанные идеи поиска. Ежедневно в Сніданку з 1+1 и еженедельно в национальном телевизионном марафоне "Єдині новини" мы показываем истории тех, кого ищем и тех, кого уже нашли. Спасибо активным телезрителям, которые сообщают нам о деталях пропавших людей и очень помогают в этом деле. Мы приглашаем в команду каждого украинца и вскоре презентуем гугл-форму для волонтеров, которые хотят присоединиться к нашей команде. Хочу напомнить, что помогать в поиске может каждый, ведь просто просмотрев ленту телеграм-канала "Поиск пропавших" вы можете узнать тех, кого ищут", - говорит Екатерина Осадчая.

Героиней нового эпизода стала Дарья Федоричко с Херсонщины, которая ищет своего 23-летнего мужа Артема. Полномасштабная война застала супругов в Мариуполе, куда они приехали по работе. Еще 22 февраля пара планировала уехать из города, но из-за семейных обстоятельств не успели это сделать.

"Каждый день мне снится сон, что я еду к нему, но никак не могу доехать. Я мечтаю, что когда-нибудь снова смогу его крепко обнять. День нашего знакомства - это лучший день в моей жизни. Было ощущение, словно это мой лучший друг, которого я не видела много лет и вот мы встретились. Мы планировали купить дом и готовились отдать ребенка в первый класс, но война разрушила нашу жизнь. 24 февраля мы пытались выехать из Мариуполя, но не смогли. В городе не было ни одной маршрутки, а машины отказывались нас брать. Около двух месяцев мы прятались от обстрелов в подвале дома. Мой муж скооперировался с другими мужчинами из подъезда, чтобы у всех была еда и вода. Он старался помочь каждому", - говорит Дарья.

4 мая под предлогом принудительной фильтрации Артема забрали российские военные. С тех пор связь с мужем оборвалась.

Осадчая рассказала о пленных в Еленовке в проекте "Знайти своїх" / Пресс-служба

"Забирали всех мужчин, у которых в военном билете была указана служба в армии. В одном только Мариуполе забрали около 3500 человек. Официальных подтверждений со стороны России, что мой муж находится в плену, нет. Но мне удалось выяснить, что Артема держат в колонии в оккупированной Еленовке. Именно там в конце июля россияне взорвали один из бараков с азовцами. Я знаю, что до Еленовки его били, морили голодом, что происходит сейчас даже трудно представить", - говорит женщина.

Историю поиска Артема уже показывали в эфире Сніданку з 1+1, после этого эпизода к координаторам проекта "Знайти своїх" обратились люди, которые находились в плену вместе с Артемом. Это были освобожденные из плена мариупольские водители-волонтеры. Среди них Константин Величко, который провел в колонии более 100 дней.

"В Еленовке было несколько мест, где содержали заключенных", - говорит Константин. - Одно из них это ДИЗО, то есть дисциплинарный изолятор, так называемый, ямо-каменный мешок. Один из моих друзей, волонтер Евгений Малярчук, был сослан туда. Он как раз находился с Артемом непосредственно в одной камере".

Поделился Константин и информацией, в каком состоянии находился Артем и есть ли у него шансы вырваться из плена.

"Поскольку мы выполняли различные виды работ, так же как и у Артема, у нас была возможность передвигаться по колонии. Кто-то копал огороды, кто-то занимался ремонтами, кто-то готовил еду. С Артемом мы неоднократно пересекались, и я его видел собственными глазами. Тогда его состояние было вполне удовлетворительное в плане содержания. Он ежедневно выходил на работы, был на солнце и свежем воздухе. Ситуация Артема очень похожа на нашу. Поскольку он гражданско-задержанный, он не является военнопленным и соответственно в списках на обмен его просто нет. Задержанных, которые находятся в такой же ситуации, сейчас более 500 человек. Еще когда мы были в плену, их перевели в статус временно арестованных, то есть отправили под следствие. Там дают сроки от 10 лет и выше. Если же он остался в статусе админ-задержанного, то шанс освободиться у него есть. Скорее всего для этого просто нужно время", - говорит волонтер.

Напомним, недавно Екатерина Осадчая и украинские бренды Two Hearts Store и Zhivi Ukraino презентовали благотворительный мерч "Я без тебе як жовтий без синього", вся прибыль которого будет направлен на поддержку работы волонтерского проекта "Знайти своїх" и эвакуации найденных людей.

Заказать благотворительные футболки можно по ссылкой.

"Хнайти своїх" - это масштабный социальный проект Екатерины Осадчей и телеканала 1+1, который помогает украинцам найти близких, с которыми потеряли связь из-за вторжения рф на территорию Украины. Каждое утро в Сніданку з 1+1 можно увидеть, кого украинцы ищут, и истории тех, кому уже посчастливилось найти своих родных.

Для того, чтобы подать заявку на поиск человека, нужно написать в чат-бот @UKRescueBot, который можно найти в "Закрепленных сообщениях" телеграмм канале "Поушк зниклих" по ссылке. Когда данные о человеке с нужной фамилией будут появляться в телеграм-канале, вы получите автоматическое сообщение от бота. Если вы ищете человека в телеграмм канале, то воспользуйтесь поиском не только по фамилии, но и при помощи хэштэгов с названием населенного пункта. Например, #Буча, #Ирпень, #Мариуполь. Также искать родных можно по спискам, которые команда проекта формирует самостоятельно на основе данных от волонтеров и ТРО и др. Эти списки доступны за хештегами #списки, #эвакуация. Если у вас есть информация о потерянных людях, ее можно отправить на e-mail poshuk.war@gmail.com Эта информация будет обработана и передана родным. Остерегайтесь мошенников, которые могут звонить и требовать деньги за информацию о ваших родных!

Также возможно подать заявку на поиск через сайт проекта.

Присоединяйтесь к народному поиску, просматривайте обновления ленты в телеграмм-канале "Пошук зниклих" ведь любая информация может стать полезной для поиска утерянных украинцев. Также ищите проект "Знайти своїх" в Инстаграм.

Смотрите проект "Знайти своїх" в общенациональном марафоне "Єдині новини" по понедельникам в 21: 30 и ежедневно в Сніданку з 1+1 с 07:00 до 10:00, а в выходные – с 8:00 до 10:00 на телеканале ТЕТ, а также на YouTube.