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"Знайти своїх" на 1+1: Осадчая рассказала о спасении украинца из Херсонщины из русского плена

18 октября 2022, 16:16

Его жена и мать не теряли надежду, что скоро увидятся, а у его годовалого сына будет отец.

'Знайти своїх' на 1+1: Осадчая рассказала о спасении украинца из Херсонщины из русского плена
"Знайти своїх" на 1+1 - история Григория Гузя / Пресс-служба

Вчера в 21:30 в общенациональном марафоне "Эдині новини" вышел новый эпизод совместного проекта Екатерины Осадчей и телеканала 1+1 под названием "Знайти своїх". С первых дней войны телеведущая помогает украинцам найти близких, с которыми была потеряна связь из-за вторжения рф на территорию Украины. Сейчас проект помог воссоединиться около двум тысячам украинских семей.

Героем нового эпизода стал 41-летний Григорий Гузь, которого разыскивала жена Екатерина. Супруги вместе с годовалым сыном проживали в поселке Верхний Рогачик почти в 200 километрах от Херсона. Григорий работал электриком и всегда помогал односельчанам. В первые дни полномасштабной войны супруги надеялись, что оккупанты до них не доберутся. Но уже в конце февраля в Верхний Рогачик зашли вражеские войска.

"Когда в поселок заехали первые солдаты армии рф, они ограбили все магазины, разбили дома и уехали. Немного погодя заехала другая партия солдат колонной БТР-ов в центр поселка. Пытались сорвать украинский флаг - но не сорвали, не смогли. В тот момент нам было очень страшно",- говорит жена Григория Екатерина.

Впоследствии поселок оказался во временной оккупации, а Екатерина с ребенком таки решилась выехать из Херсонщины на подконтрольную Украине территорию. Григорий остался в родном поселке вместе с пожилой мамой. А вскоре заметил: оккупанты устроили за ним слежку. И однажды - наведались к нему с обыском. В середине августа Григория и еще нескольких мужчин армия рф похитила прямо посреди улицы. После похищения мужчину привезли домой в кандалах и снова устроили обыск - это был последний раз, когда его видели родственники. Мать Григория вместе с женой искали его всеми возможными путями.

"Я обращалась и к Нацполіции, и к проекту "Знайти своїх", стучала во все двери, чтобы найти мужа. Свекровь поехала в Новую Каховку, потому что узнала: именно туда к зданию полиции оккупанты свозят гражданских пленных. От поселка, где забрали Григория, это более ста километров, которые нужно проехать через российские блокпосты. Ее конечно не пропустили. В Новой Каховке у нее забрали сумку, которую она приготовила для него, и отправили домой. После этого она попала в больницу с сердечным приступом",- говорит Екатерина.

Долгие недели семья продолжала искать Григория, а в конце августа Екатерина наконец получила известие. Ей позвонил знакомый из оккупированной Херсонщины, но в трубке она услышала родной голос любимого.

"Я говорю: это точно ты? Я не верю. Конечно я расплакалась и слышу, что он тоже начал плакать. Это просто чудо было. Он говорит: я уже думал, что я твоего голоса не услышу, уже даже не надеялся", - рассказывает Екатерина.

Екатерина Осадчая смогла пообщаться с Григорием и узнать все подробности пребывания в плену из первых уст. "В списках оккупантов я был обозначен как "спецназ". Когда-то я служил, но сейчас был гражданским лицом. Мне оккупанты говорят: у нас 2 предложения - или мы тебя убьем, или ты будешь с нами работать. Мне задавали вопросы: ты не любишь русский мир? ты не любишь россию? Я говорю: я украинец и прожил всю жизнь в Украине. Потом были пытки. Нас били током, шокером, но я верил, что я все равно увижу свою жену, ребенка, мать. Эта вера меня только держала. В первую очередь они хотели, чтобы я сменил свой язык на русский, потому что им было тяжело меня понимать. С 2014 года я был мобилизован, поэтому они хотели, чтобы я им назвал имена и местонахождение наших военных", - говорит Григорий.

"Знайти своїх" - это масштабный социальный проект Екатерины Осадчей и телеканала 1+1, который помогает украинцам найти близких, с которыми потеряли связь из-за вторжения рф на территорию Украины. Каждое утро в Сніданку з 1+1 можно увидеть, кого украинцы ищут, и истории тех, кому уже посчастливилось найти своих родных.

Для того, чтобы подать заявку на поиск человека, нужно написать в чат-бот @UKRescueBot, который можно найти в "Закрепленных сообщениях" телеграмм канале "Пошук зниклих" за ссылкой. Когда данные о человеке с нужной фамилией будут появляться в телеграм-канале, вы получите автоматическое сообщение от бота. Если вы ищете человека в телеграмм канале, то воспользуйтесь поиском не только по фамилии, но и при помощи хэштэгов с названием населенного пункта. Например, #Буча, #Ирпень, #Мариуполь. Также искать родных можно по спискам, которые команда проекта формирует самостоятельно на основе данных от волонтеров и ТРО и др. Эти списки доступны за хештегами #списки, #эвакуация. Если у вас есть информация о потерянных людях, ее можно отправить на e-mail poshuk.war@gmail.com. Эта информация будет обработана и передана родным. Остерегайтесь мошенников, которые могут звонить и требовать деньги за информацию о ваших родных!

Также возможно подать заявку на поиск через сайт проекта.

Присоединяйтесь к народному поиску, просматривайте обновления ленты в телеграм-канале "Пошук зниклих", ведь любая информация может стать полезной для поиска потерянных украинцев. Также ищите проект "Знайти своїх" в Инстаграм.

Проект "Знайти своїх" сотрудничает с Национальной полицией Украины и Национальным информационным бюро, запущенным Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Сотрудничество имеет целью сделать поиск пропавших украинцев еще более эффективным. Напомним, проект "Знайти своїх" занимается поиском исключительно гражданских. Национальное информационное бюро создало горячую линию с номером телефона 1648, позвонить на которую можно сообщить информацию о человеке, которого ищете.

Смотрите проект "Знайти своїх" в общенациональном марафоне "Єдині новини" каждый понедельник в 21:30 и каждый день в Сніданку з 1+1 с 07:00 до 10:00, а в выходные – с 8:00 до 10:00 на телеканале ТЕТ, а также на YouTube.

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