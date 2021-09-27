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К чему снятся часы: толкование известных сонников

27 сентября 2021, 16:03

Часы во сне могут предвещать охлаждение чувств к партнеру

К чему снятся часы
К чему снятся часы / ua.depositphotos.com/

Увидеть сон с часами, может предвещать разнообразные жизненные события. К чему готовиться после такого сновидения, разбирался Главред.

О том, как правильное питание поможет наладить осенний сон, читайте в нашем материале: Топ-семь продуктов, которые помогут улучшить сон осенью.

Сон с часами – сонник Ванги

Видеть наручные часы, согласно соннику Ванги, предвещает, что в скором времени произойдет значимое в вашей жизни событие.

Слышать стук часов во сне – к тревогам, ваша жизнь не скоро войдет в белую полосу. Вам предстоят испытания, в конце которых вас настигнет долгожданное спокойствие.

Определять время по часам без циферблата может сигнализировать о серьезной опасности и трагедии.

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Старинные часы во сне свидетельствует о том, что вам нужно задуматься о прошлом и переосмыслить былые ошибки и проступки.

Часы во сне – сонник Миллера

  • Смотреть на часы – все ваши усилия будут тщетными из-за проделок недругов.
  • Бой часов – неприятные известия.
  • Потерять часы женщине – сулит несчастья, спровоцированы домашними проблемами.
  • Украсть часы – враги подпортят вашу репутацию.
  • Разбить стекло – легкомысленное поведение, которое приведет к проблемам.

Приснились часы – сонник Фрейда

По мнению Фрейда, часы во сне символизируют мужское достоинство. Если мужчина дарит часы женщине, он хочет вступить с ней в интимные отношения. Увидеть много часов означает, что ваша личная жизнь насыщенная любовными приключениями. Поломанные часы сигнализируют о проблемах с потенцией у мужчин и отсутствии отношений у женщин. Заводить часы – потеря интереса к партнеру.

Читайте такжеК чему снится море: толкование известных сонников

Увидеть часы во сне – сонник Нострадамуса

Настенные часы могут предвещать переломный момент в будущем, после которого ваша жизнь уже не будет прежней.

Наручные часы снятся тем, кому не хватит времени воплотить свои планы в жизнь.

Слышать стук часов во сне – к тому, что вашим близким может понадобиться ваша помощь. И чем быстрее вы придете на подмогу, тем лучше.

Часы без циферблата – плохое предзнаменование, согласно соннику Нострадамуса. Это может быть из ряда вон выходящее событие, которое выбьет из колеи.

Сон с часами – сонник Цветкова

  • Часы – к переменам.
  • Покупать часы – новые дела.
  • Кто- то покупает – неожиданные новости или интересные предложения.
viber
Сонник сонник Миллера
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