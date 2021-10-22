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К чему снятся духи: толкование известных сонников

22 октября 2021, 17:38

Духи во сне могут предвещать убытки и беременность.

К чему снятся духи
К чему снятся духи / ua.depositphotos.com/

Видеть во сне женский парфюм может предсказывать как и приятные изменения, так и быть сигналом чего-то важного. Что к чему разбирался Главред.

О том, когда повышается вероятность увидеть вещий сон, читайте в нашем материале: Что значит сон с четверга на пятницу и сбывается ли он.

Приснились духи – толкование сновидения

  • Нюхать духи – к желанию изменений в жизни.
  • Брызгаться духами – к свиданию.
  • Получить в подарок – к хорошим новостям.
  • Новые духи – к улучшению материального положения, большой прибыли.
  • Женские духи в спальне – к ревности.
  • Найти духи – к убыткам.
  • Смотреть на духи в магазине – незапланированные расходы.
  • Делать духи – к осуществлению задуманного.

Если духи во сне увидела молодая незамужняя девушка, это может предвещать появление в ее жизни тайного ухажера. Замужняя женщина, которой приснились духи, вскоре может наслаждаться взаимопониманием и гармонией в семейной жизни. Мужчине видеть духи – к повышению по карьерной лестнице.

К чему снятся духи – сонник Миллера

Согласно соннику Миллера, увидеть духи во сне женщине предвещает увлекательное приключение, а мужчину предупреждает о происках врагов из близкого круга.

Духи во сне – сонник Фрейда

Психолог трактовал подобные сновидения, как исполнение всех сексуальных желаний. Разлить духи – к скорой беременности. Слышать аромат парфюма – к карьерным успехам.

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Читайте такжеК чему снится свадьба: толкование известных сонников

Увидеть во сне духи – сонник Нострадамуса

Нострадамус склонялся к мнению, что сон с женскими духами является предвестником тревог и волнений. Возможно, они связаны с близкими родственниками или друзьями.

К чему снятся духи – сонник Ванги

Провидица считала, что сновидение с парфюмом является хорошим знаком. Он сигнализирует о том, что черная полоса жизненных трудностей скоро закончится.

Приснились духи – сонник Цветкова

Подобный сон имеет позитивное значение и сулит сновидцу общественное признание и уважение.

  • Видеть как продают духи – к новым знакомствам.
  • Кто-то выбирает духи – к благополучию в семейной жизни.
  • Видеть, как дарят парфюм – к хорошему настроению.
viber
Сонник сонник Миллера
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