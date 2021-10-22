К чему снятся духи: толкование известных сонников

Духи во сне могут предвещать убытки и беременность.
Видеть во сне женский парфюм может предсказывать как и приятные изменения, так и быть сигналом чего-то важного. Что к чему разбирался Главред.
О том, когда повышается вероятность увидеть вещий сон, читайте в нашем материале: Что значит сон с четверга на пятницу и сбывается ли он.
Приснились духи – толкование сновидения
- Нюхать духи – к желанию изменений в жизни.
- Брызгаться духами – к свиданию.
- Получить в подарок – к хорошим новостям.
- Новые духи – к улучшению материального положения, большой прибыли.
- Женские духи в спальне – к ревности.
- Найти духи – к убыткам.
- Смотреть на духи в магазине – незапланированные расходы.
- Делать духи – к осуществлению задуманного.
Если духи во сне увидела молодая незамужняя девушка, это может предвещать появление в ее жизни тайного ухажера. Замужняя женщина, которой приснились духи, вскоре может наслаждаться взаимопониманием и гармонией в семейной жизни. Мужчине видеть духи – к повышению по карьерной лестнице.
К чему снятся духи – сонник Миллера
Согласно соннику Миллера, увидеть духи во сне женщине предвещает увлекательное приключение, а мужчину предупреждает о происках врагов из близкого круга.
Духи во сне – сонник Фрейда
Психолог трактовал подобные сновидения, как исполнение всех сексуальных желаний. Разлить духи – к скорой беременности. Слышать аромат парфюма – к карьерным успехам.
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Увидеть во сне духи – сонник Нострадамуса
Нострадамус склонялся к мнению, что сон с женскими духами является предвестником тревог и волнений. Возможно, они связаны с близкими родственниками или друзьями.
К чему снятся духи – сонник Ванги
Провидица считала, что сновидение с парфюмом является хорошим знаком. Он сигнализирует о том, что черная полоса жизненных трудностей скоро закончится.
Приснились духи – сонник Цветкова
Подобный сон имеет позитивное значение и сулит сновидцу общественное признание и уважение.
- Видеть как продают духи – к новым знакомствам.
- Кто-то выбирает духи – к благополучию в семейной жизни.
- Видеть, как дарят парфюм – к хорошему настроению.