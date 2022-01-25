К чему снятся мыши: о чем говорит такой сон

Мыши во сне могут предвещать козни недругов и тайных недоброжелателей.
Сновидение с мелкими грызунами может предвещать самые разнообразные события: от приезда нежданных гостей до тайных недругов и соперников. Главред подробнее разобрался, что означает сон с мышью.
О том, что может предвещать сон с понедельника на вторник, читайте в материале: Что значит сон с понедельника на вторник и станет ли он вещим.
- К чему снятся мыши – сонник Ванги
- Мыши во сне по соннику Фрейда
- Сон с мышью – сонник Миллера
- К чему снятся мыши - исламский сонник
- Приснилась мышь – сонник Цветкова
К чему снятся мыши – сонник Ванги
- Большое количество мышей – к неурожаю.
- Спящая мышь – сигнал мамочкам, что с детьми все в порядке.
- Бегающие мыши – к тревогам и волнениям.
- Мышь роет нору – к тому, что придется много работать, чтобы обеспечить благополучие семьи.
- Мышиный скрежет – к визиту нежданных гостей и хорошим новостям.
Мыши во сне по соннику Фрейда
Австрийский психоаналитик считал, что мышь во сне символизирует образ ребенка. Проявлять заботу о мышке – к стремлению познать счастье материнства и стать родителями. Большое количество мышей по Фрейду свидетельствует о переутомлении, а сон, в которым с мышонком играют, говорит о том, что сновидец не будет одинок. Наблюдать за мышью, которая убегает от кота – вам удастся избежать опасности.
Сон с мышью – сонник Миллера
Сон с маленькими грызунами, согласно трактовкам Миллера предвещает домашние хлопоты и проблемы с друзьями. Они могут раскрыться для вас с другой стороны.
- Убитая мышь – к победе над соперниками и недругами.
- Мышь убежала – вам предстоит вступить в борьбу с непредсказуемым результатом.
- К чему снятся мыши женщине – предупреждение о кознях недругов и тайных врагов. Это может закончиться большим скандалом, если вы увидели мышь на своем платье.
- Полная мышеловка – остерегайтесь ловушек и обмана.
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К чему снятся мыши - исламский сонник
Увидеть мышь во сне может означать женщину-грешницу, которая провоцирует конфликты и разногласия. Мышиный писк во сне может означать неприятности, ущерб или убытки. Потери может означать сон, в котором грызун причиняет вред. А играющая мышь – к солидному заработку и прибыли. Сон о полчищах белых и черных мышей может свидетельствовать о том, что вам нужно пересмотреть свои жизненные приоритеты.
Приснилась мышь – сонник Цветкова
- Мышь может символизировать потерю или тайного недоброжелателя.
- Белая мышь во сне – ваша вторая половинка вам верна.
- Ловить мышей – к осуществлению запланированного.
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