Стричь волосы во сне: о чем говорит такой сон

К чему снится стричь волосы / chedonna.it

Сон, в котором вам доводится остригать свои локоны может готовить как и к неожиданным поворотам судьбы, так и предупреждать о важных вещах. Как истолковывают сновидение известные сонники, расскажет Главред.

О том, какую опасность может таить сон нагими, читайте в нашем материале: Врачи рассказали, почему нельзя спать голым.

К чему снится стричь волосы – сонник Ванги

Согласно соннику провидицы, изменение длины волос во сне может свидетельствовать о переменах как хороших, так и плохих. Нужно быть готовыми к любому повороту событий.

Коротко подстригать волосы – к опасности.

Остричь длинную косу – это может быть сигналом надвигающейся беды. Возможны большие потери.

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Стричь волосы во сне – сонник Миллера

Стричь свои волосы – к проискам недругов, неприятностям, соперничеству.

Видеть, как кто-то остригает локоны – знак того, что в реальной жизни нужно проявить предельную осторожность.

Выпадение волос – неблагоприятный знак, предвестник бед.

Подстригать волосы – сонник Фрейда

Основоположник психоанализа считал, что сон, в котором вы стрижете волосы, несет позитивную трактовку. Стричь себе волосы – готовиться к важному событию, которое вскоре произойдет в вашей жизни. Парикмахер во сне сулит перемены, а если волосы длинные, ваш ожидают большие изменения.

Что означает стричь волосы во сне – сонник Лоффа

Стричься самому – к потере имущества или крупным тратам.

Стричь длинные волосы – легкомысленность обладательницы копны побудит ее совершить непредсказуемые поступки, и раскаиваться она не будет.

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Стричь волосы – сонник Нострадамуса

При толковании сна с волосами нужно вспомнить длину волос и кто их стриг.

Остричь длинную косу – предвещает длительное путешествие.

Стричь длинные локоны – к финансовым трудностям.

Если ваши волосы стрижет близкий человек – это предвещает благоприятные повороты судьбы.

К чему снится стричь волосы – сонник Феломена