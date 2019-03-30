Украина и Литва могут потребовать засчитать Люксембургу техническое поражение – СМИ

Жерсон Родригес / Reuters

Существует правовая позиция, позволяющая оспорить право Жерсона Родригеса играть за сборную Люксембурга.

Как отмечает литовское издание 15 min, не исключено, что натурализация Родригеса не соответствует правилам, установленным ФИФА.

При этом в материале напоминается о том, что недавно футбольная федерация Люксембурга обратилась в УЕФА с протестом по поводу того, что натурализованный бразилец Жуниор Мораес не имел права играть за Украину в отборочном поединке чемпионата Европы 2020 года против их команды.

Издание подчеркивает, что по регламенту ФИФА, за национальную сборную любой страны может играть футболист, родившийся в ней, или если там родились его родители либо бабушка с дедушкой, или если он прожил в этой стране пять лет.

При этом Родригес, родившийся в Португалии, не соответствует этим критериям. Он приехал в Люксембург в 2013 году и выступал за клубы этой страны. В 2017-м игрок перешел в чемпионат Голландии, в команду Телстар, а позже - в молдавский Шериф. С января нынешнего года Родригес защищает цвета японского клуба Джубило Ивата.

"Таким образом, если в матче с Люксембургом Украине будет присуждено техническое поражение, то и относительно поединка люксембуржцев с литовцами нужно поступать аналогично", - пишет 15 min.

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Напомним, в понедельник, 25 марта, в отборе на Евро-2020 Украина обыграла Люксембург со счетом 2:1.

В то же время, по данным португальской прессы, сборная Украины нарушила правила натурализации Мораеса.

Издание Maisfutebol пишет, что команде Андрея Шевченко могут засчитать технические поражения в матчах против Португалии и Люксембурга.

Позже стало известно о том, что Португалия и Люксембург опротестовали результаты матчей с Украиной.

После этого УЕФА открыл дисциплинарное производство по иску Люксембурга и Португалии.