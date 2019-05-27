Элина Свитолина вышла во второй круг Ролан Гаррос

Свитолина / wtafinals.com

Украинская теннисистка Элина Свитолина в стартовом матче на Открытом чемпионате Франции в двух сетах победила американку Винус Уильямс.

Элина выиграла со счетом 6:3, 6:3. На счету украинки 12 выигранных геймов и 3 двойные ошибки. В то время как у ее соперницы 1 эйс, 6 выигранных геймов и также 3 двойные ошибки.

В 1/32 финала Свитолина встретится с другой украинкой Екатериной Козловой, которая в своем матче обыграла представительницу Канады Бернарду Перу.

Напомним, что недавно Свитолина поразила всех снимком для эротического календаря.