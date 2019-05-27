Сергей Стаховский вылетел с Ролан Гаррос

Сергей Стаховский / Reuters

Украинец Сергей Стаховский прекратил свои выступления на Ролан Гаррос. В матче первого круга украинец не смог справиться с 34-летним французом Жилем Симоном проиграв со счетом 0:3 (3:6, 3:6, 4:6).

Судьбу первого сета решили два проигранных гейма на своей подаче. Стаховский не сделал в ответ ни одного брейка, и в итоге уступил со счетом 3:6.

Вторая партия прошла в схожем стиле. Симон очень уверенно действовал на своей подаче, в то время как Сергей похвастаться тем же не мог.

В третьей партии Стаховский проиграл в решающий момент два гейма на своей подаче и вылетел с турнира.

В основную сетку Ролан Гаррос Стаховский сумел пробиться как лаки-лузер - в финале квалификации он в трех сетах потерпел поражение от Алексея Ватутина.

Напомним, что сегодня также прекратила свои выступления в турнире украинка Даяна Ястремская.