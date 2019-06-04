Шахтер и Динамо вошли в топ-рейтинг УЕФА

Украинские команды Шахтер и Динамо попали в 25 лучших команд Европы.
Европейский футбольный Союз составил рейтинг лучших клубов Европы. В Топ-25 европейского рейтинга попали два представителя Украины - донецкий Шахтер и киевское Динамо.
Шахтер занимает в рейтинге 16-ю строчку, имея 80 зачетных баллов, а Динамо - 23-ю с 65 очками.
Первая пятерка остается неизменной: возглавляет список мадридский Реал, за ним идет каталонская Барселона, мюнхенская Бавария, мадридский Атлетико и туринский Ювентус.
Рейтинг УЕФА сезона 2018/19:
1. Реал – 146,000
2. Барселона – 138,000
3. Бавария – 128,000
4. Атлетико – 127,000
5. Ювентус – 124,000
6. Манчестер Сити – 106,000
7. Севилья – 104,000
8. ПСЖ – 103,000
9. Арсенал – 101,000
10. Порту – 93,000...
16. Шахтер – 80,000...
23. Динамо – 65,000...
Напомним, что донецкий Шахтер и киевское Динамо перед новым еврокубковым сезоном близки к тому, что обретут новых тренеров.