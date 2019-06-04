Шахтер и Динамо вошли в топ-рейтинг УЕФА

Шахтер и Динамо попали в Топ-25 рейтинга УЕФА / Федерация футбола Украины

Европейский футбольный Союз составил рейтинг лучших клубов Европы. В Топ-25 европейского рейтинга попали два представителя Украины - донецкий Шахтер и киевское Динамо.

Шахтер занимает в рейтинге 16-ю строчку, имея 80 зачетных баллов, а Динамо - 23-ю с 65 очками.

Первая пятерка остается неизменной: возглавляет список мадридский Реал, за ним идет каталонская Барселона, мюнхенская Бавария, мадридский Атлетико и туринский Ювентус.

Рейтинг УЕФА сезона 2018/19:

1. Реал – 146,000

2. Барселона – 138,000

3. Бавария – 128,000

4. Атлетико – 127,000

5. Ювентус – 124,000

6. Манчестер Сити – 106,000

7. Севилья – 104,000

8. ПСЖ – 103,000

9. Арсенал – 101,000

10. Порту – 93,000...

16. Шахтер – 80,000...

23. Динамо – 65,000...

Напомним, что донецкий Шахтер и киевское Динамо перед новым еврокубковым сезоном близки к тому, что обретут новых тренеров.