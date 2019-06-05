Полуфинал Лиги наций. Португалия - Швейцария - 3:1: текстовая трансляция матча, все подробности

Португалия - Швейцария / УЕФА

В среду, 5 июня, национальные сборные Португалии и Швейцарии сразятся в полуфинале Лиги наций.

Финальную стадию дебютного розыгрыша турнира примет Португалия, в столице которой 9 июня станет известно имя первого в истории победителя Лиги наций.

90+5 - Феликс Брых свистит об окончании матча. 3:1, и первый финалист Португалия!

90+3 - Швейцария пытается спасти матч, но безрезультатно

90+1 - Замена у Португалии - Моутинью выходит на поле, а Бруно Фернандеш его покидает.

90 минута - Судья компенсировал 5 минут.

90 минута - Криштиану Роналду прорвался сквозь оборону и с края штрафной нанес удар в нижний угол ворот. Янн Зоммер не имел шансов спасти - 3:1.

89 минута - Владимир Петкович решил усилить игру заменой. Ремо Фройлер ушел с поля, а Йосип Дрмич вышел.

88 минута - Атаку португальцев завершает точным ударом Роналду - 2:1.

85 минута - Джердан Шакири зарабатывает горчичник.

83 минута - Замена у Швейцарии - Ренато Штеффен поменял Стивена Цубера.

83 минута - Стивен Цубер наносит удар с лета с края штрафной площади. Но его удар проходит мимо правой штанги.

82 минута - Кевин Мбабу исполнил опасный навес в штрафную. Хороший навес, но защитники надежны, и мяч выбит подальше от ворот.

80 минута - Эдмилсон Фернандес совершил фол в атаке.

76 минута - Харис Сеферович не сумел разобраться с защитниками. Один из игроков защиты выбил мяч.

74 минута - Ремо Фройлер с хорошей позиции плохо пробил по воротам - выше.

73 минута - Гонсалу Гедеш попытался сделать точную передачу, но Рафаэль Геррейро не смог достать мяч - слишком сильный пас. Мяч ушел за линию ворот

71 минута - Замена у Швейцарии. Денис Закария уходит, а Эдмилсон Фернандес войдет в игру.

70 минута - Вторая замена у Португалии. Жоао Феликс заменен, а на поле вышел Гонсалу Гедеш.

69 минута - Фабиан Шер получил горчичник после атаки на соперника. Феликс Брых прав в своем решении.

68 минута - Бруно Фернандеш увидел, что вокруг него никого нет и нанес удар, который прошел мимо левой штанги.

67 минута - Гранит Джака опасно фолит и получает желтую карточку.

65 минута - Харис Сеферович оказался никем не прикрыт в районе 11-метровой отметки, на него последовала хорошая подача, но каким-то образом он пробил мимо правой штанги. Мяч ушел за линию ворот,

63 минута - Замена у Португалии. Пепе покидает поле, а Жозе Фонте выходит.

61 минута - Фол в нападении совершил Стивен Цубер. Феликс Брых, заметил и зафиксировал нарушение.

59 минута - Руй Патрисиу среагировал на удар с пенальти в исполнении Рикардо Родригеса, но не смог отбить мяч, который залетел в правый нижний угол - 1:1

56 минута - После просмотра эпизода Брых дает пенальти.

55 минута - Швейцария просит пенальти. Феликс Брых прерывает игру и идет смотреть видеоповтор. Посмотрим, что он решит.

53 минута - Семеду нарушил правила в своей штрафной. Швейцария пробьет пенальти. Отличная возможность забить!

51 минута - Бернарду Силва сделал разрезающий пас. Мяч получил Криштиану Роналду и пробил с краю штрафной, но удар не вышел, и мяч прошел мимо левой штанги.

49 минута - В результате углового, который исполнил Джердан Шакири, ничего опасного не произошло.

48 минута - Стивен Цубер отправил заброс в штрафную. Хороший навес, но защитники надежны, и мяч выбит подальше. Швейцария зарабатывает своими активными действиями угловой.

46 минута - Кевин Мбабу исполнил навес в штрафную. Классный навес, но оборона сыграла уверенно и отвела угрозу от ворот.

46 минута - Второй тайм начался. Основные события впереди.

45+1 минута - Феликс Брых свистит об окончании первого тайма.

45+1 минута - Шакири ворвался на скорости к чужой штрафной и, недолго думая, бьет в дальний угол ворот - мяч летит в сантиметрах от штанги.

45 минута - Арбитр компенсирует одну минуту.

45 минута - Жоао Феликс пробил выше ворот с отличной позиции. Мяч ушел за линию ворот.

44 минута - Рикардо Родригес совершил подкат. Феликс Брых замечает, что подкат был не в мяч и свистит, но не предупреждает игрока карточкой. Португалия будет исполнять штрафной удар.

43 минута - Харис Сеферович открывается в штрафной и с близкой дистанции сотрясает перекладину. Не повезло. Мог бы быть великолепный гол.

42 минута - Швейцария разыгрывает многоходовую комбинацию, но нащупать проблемы в защите противника не может.

40 минута - Бернарду Силва пытался опасно навесить в штрафную, но безрезультатно.

37 минута - Харис Сеферович совершил фол в атаке. Феликс Брых сигнализировал нарушение правил.

36 минута - Криштиану Роналду навесил мяч в штрафную с углового, но защитники выбили мяч мяч подальше.

35 минута - Гранит Джака отправляет заброс в штрафную, где Харис Сеферович проиграл борьбу защитнику.

34 минута - Бруно Фернандеш сделал длинный заброс в штрафную, но партнеров не оказалось там. Швейцария введет мяч в игру из-за боковой линии.

32 минута - Два подряд угловых от швейцарцев, но безрезультатно.

31 минута - Голкипер установил стенку, и Джердан Шакири не смог перебросить ее со штрафного. Хорошо построил стенку.

31 минута - Рубен Невеш прыгнул в ноги сопернику и от наказания не уйдет. Феликс Брых решил не давать ему карточку, только штрафной. Швейцария зарабатывает право на опасный штрафной.

28 минута - Джердан Шакири сделал неудачный навес и ходит расстроенный по своему флангу. Мяч покинул пределы поля.

25 минута - Роналду забивает и выводит Португалию вперед - 1:0. Мощнейший выстрел низом в правый угол получился.

24 минута - Фолит Кевин Мбабу. Феликс Брых дает свисток. Португалия зарабатывает право на опасный штрафной.

24 минута - Нельсон Семеду опасно навесил в штрафную, но никто из партнеров не смог воспользоваться этим пасом.

21 минута - Гранит Джака нанес удар издали, но выше ворот. Мяч ушел за линию ворот.

19 минута - Сеферович бил головой с района 11 метров, но Руй Патрисиу легко взял мяч, пущенный по центру ворот.

17 минута - Пепе хорошо сыграл в штрафной и нанес удар после подачи с углового. Но по воротам не попал. Чуть-чуть выше.

15 минута - Нельсон Семеду исполнил навес в штрафную. Хороший навес, но защитники надежны, и мяч выбит подальше от ворот.

12 минута - пытался создать голевой момент Роналду, но безрезультатно.

11 минута - Гранит Джака прессингуя соперника совершил фол в атаке.

9 минута - Уильям Карвалью опасно навесил с углового, но мяч вынесли защитники из штрафной.

8 минута - Геррейро навешивает в штрафную, но оборона сыграла уверенно и выбила мяч. Португалия получает право на угловой.

6 минута - Денис Закария пробил по воротам, под перекладину. Но удар точным не вышел - выше ворот.

3 минута - Джердан Шакири получил мяч в штрафной. Не глядя он пробил в нижний угол, но Руй Патрисиу сделал отличный сейв.

2 минута - Уильям Карвалью навесил в штрафную, но защитники начеку, и мяч выбит подальше.

21.45 - Феликс Брых дает стартовый свисток свидетельствующий начало матча. Сегодня определится судьба первого финалиста Лиги наций.

21.40 - Сборные вышли на поле. Все в ожидании матча. Напомним матч, начнется с минуты молчания в память о Леннарте Юханссоне, который накануне скончался.

21.20 - Сборные отправились в подтрибунное помещение. Идут последние тренерские установки.

21.05 - Стали известны стартовые составы на сегодняшний полуфинал:

Португалия: 1. Патрисиу Руй, 3. Пепе, 4. Диаш, 5. Геррейру, 14. Карвалью, 20. Семеду, 10. Бернарду Силва, 16. Фернандеш, 18. Невеш, 23. Фелиш, 7. Роналду. Запасные: 12. Жозе Са, 22. Бету, 6. Фонте, 19. Мариу Руи, 2. Канселу, 8. Моутинью, 11. Жота, 9. Соуза Д., 15. Рафа Силва, 17. Гуэдеш, 21. Пицци

Швейцария: 1. Зоммер, 2. Мбабу, 5. Аканджи, 13. Родригес Р., 22. Шер, 10. Джака Г., 17. Закария, 8. Фройлер, 23. Шакири, 9. Сеферович, 14. Цубер. Запасные: 12. Мвого, 21. Омлин, 3. Мубандж, 4. Эльведи, 6. Ланг, 7. Окафор, 11. Штеффен, 15. Бенито, 18. Соу Дж., 20. Фернандеш Э., 16. Аети, 19. Дрмич.

20.45 - Сборные вышли на разминку. Все игроки пребывают в отличном настроении, видно, что мыслями в предстоящей битве.

20.13 - Португальские болельщики постепенно подтягиваются на Драгау и занимают места на трибунах.

19.30 - Обе сборные в сопровождение машин полиции выехали в направлении центральной арены Порту - Драгау. До яркого полуфинала почти два часа.

18.35 - Наставник сборной Швейцарии Владимир Петкович заявил, что еще неизвестно, сможет ли сыграть триумфатор Лиги чемпионов в составе Ливерпуля Джердан Шакири, значение которого для команды сложно переоценить.

18.15 - Судейская бригада во главе с немецким рефери Феликсом Брыхом заехала на Драгау.

Драгау в ожидании полуфинала / УЕФА

16.45 - На Драгау идут последние приготовления к полуфиналу. Инспектора УЕФА проверяют арену.

15.50 - Португальские журналисты отметили, что сборная Швейцарии не обыгрывала в гостях Португалию на официальном уровне с апреля 1969 года (2:0). С тех пор лучшим результатом команды была ничья 0:0 в квалификации чемпионата Европы в 1987 году.

14.30 - Лидер португальской сборной Криштиану Роналду вышел на общение с португальскими журналистами. Он уверен в домашнем успехе и даже не сомневается, что португальцы выиграют трофей.

14.00 - В центре Порту установили фан-зону для болельщиков, которые не смогут попасть на стадион.

13.00 - УЕФА приняло решение, что в связи со смертью бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций Леннарта Юханссона все матчи на этой неделе начнутся с минуты молчания.

12.30 - Большая армия болельщиков караулит под гостинницей португальцев. Действующие чемпионы Европы не хотят выходить. На растерзание болельщиков вышли только Жоау Канселу, Пепе, Рубен Диаш.

11.45 - Сборная Швейцарии совершила прогулку и легкую разминку в центральном парке Порту.​

Ориентировочные составы расстановка команд / УЕФА

​Португалия - Швейцария: ориентировочные составы

Португалия: Руй Патрисиу; Жоау Канселу, Пепе, Рубен Диаш, Рафаэл Геррейру; Рубен Невеш, Вилльям Карвалью, Бруну Фернандеш; Бернарду Силва, Роналду, Гонсалу Гедеш.

Не сыграет: Данилу (дисквалификация)

Швейцария: Зоммер; Мбабу, Шер, Аканджи, Родригес; Джака, Закария; Фернандеш, Шакири, Цубер; Сеферович.

Полуфинал Лиги наций: где смотреть

Следить за матчем в прямом эфире можно будет в этой новости на нашем сайте при помощи текстовой онлайн трансляции. Начало – в среду, в 21:45.

Украинские болельщики могут посмотреть полуфинальный матч Лиги наций Португалия - Швейцария 5 июня в прямом эфире канала Футбол 1 в 21.45. Также матч будет транслировать российский канал Матч ТВ.