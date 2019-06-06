"Заткнись!": именитый теннисист наехал на Сергея Стаховского

Джон Макинрой раскритиковал Сергея Стаховского / MPort

Семикратный победитель турниров Большого шлема американец Джон Макинрой заступился за аргентинца Марко Трунхеллити. Аргентинец сигнализировал в соответствующие органы на всех причастных к договорным матчам.

"Марко стал несчастным человеком, от которого отвернулись коллеги, а в социальных сетях он подвергся травле. Почему? Потому что Марко - честный человек, который сказал правду и поступил правильно. Все началось в 2015 году, когда к Марко обратился лысый толстяк с сигарой и сделал предложение, от которого нельзя отказаться, - заработать много денег на договорных матчах. Но Марко отказался и отправился в Tennis Integrity Unit, и началось расследование. Перематываем на 2018 год. В конце расследования, которое обнаружило цунами договорных матчей на турнирах невысокого уровня, Трунхеллити стал свидетелем в деле двух аргентинских теннисистов, которые были отстранены на пять и шесть лет. После этого Марко обозвали стукачом и стали оскорблять в соцсетсях", - сказал Макинрой в интервью Eurosport.

Сергей Стаховский / EPA

Досталось от именитого теннисиста и украинцу Сергею Стаховскому, который не сумел пробиться во второй круг Ролан Гаррос.

"Сергей Стаховский в Твиттере написал: "Где граница между стукачом и информатором? Зависит от того, кто судья". Мы что, в фильме про мафию? Заткнись, Сергей! Тебе и твоему совету ATP нужно поставить Марко памятник. Он единственный, кто посмел сказать о проблеме, которая медленно разрушает наш вид спорта. Хоть кто-нибудь защищает Трунхеллити? Призовые на челленджерах так малы, что соблазн заработать на договорных матчах крайне велик. Этот уровень тенниса прогнил до основания. Уровень ATP - это другой мир. Но запомните, если основание пирамиды рушится, вся структура развалится", - подытожил Макинрой.

К слову, недавно украинская теннисистка Елена Плоскина, занимающая 821 место в мировом рейтинге пожизненно дисквалифицирована за организацию и участие в договорных матчах. Кроме того украинка была оштрафована на 20 тысяч долларов.