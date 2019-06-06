"Хватит гадить на ММА!": известный боец раскритиковал Макгрегора

Конор Макгрегор попал под шквал критики / Delfi

Известный боец ММА Джастин Гэтжи прошелся откровенной критикой по ирландцу Конору Макгрегору. Гэтжи разозлили комментарии ирландца после боксерского поединка Энтони Джошуа и Энди Руиса. Комментируя результат боя, Макгрегор написал, что может вернуться в бокс.

"Хватит нести ахинею! Хватит гадить на наш спорт! Ты хочешь снова подраться с Хабибом Нурмагомедовым? Тогда сперва подерись со мной или с победителем боя Серроне - Фергюсон. Если ты не готов к этому, просто свали и наслаждайся своим баблом", - написал Гэтжи в Твиттере.

Напомним, Макгрегор не выходил в октагон с октября 2018 года, когда он уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову. После боя между сторонами россиянина и ирландца произошла массовая драка.