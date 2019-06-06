Официально: Динамо объявило о новом контракте с Хацкевичем

Хацкевич остается у руля Динамо / xsport

Киевское Динамо подписало новый контракт с 45-летним белорусским специалистом Александром Хацкевичем. Соглашение рассчитано на два года.

Отметим, что в списке потенциальных кандидатов фигурировали экс-тренер луганской Зари Юрий Вернидуб и испанский специалист Рауль Рианчо, который ранее уже работал в клубе.

Подписание контракта с белорусским тренером прокомментировал президент Динамо Игорь Суркис.

"Хочу сразу сказать, что Александр работал в очень сложный период. Когда он был назначен главным тренером, мы договорились, что учитывая ситуацию в стране, учитывая, что хорошие легионеры к нам ехать не хотят, огромное внимание должно было быть уделено нашей молодежи. Да, у нас не было титулов, но то, о чем мы договорились, Александр выполнил. Он выполнил те задачи, которые я поставил ему на том этапе - внедрить в состав как можно больше молодежи.

В новом сезоне задачи стоят однозначные - попасть в Лигу чемпионов, бороться за чемпионство и Кубок, потому что "Динамо" уже три сезона не выигрывает титулы. Надеюсь, что те молодые ребята, которым Хацкевич доверял, отблагодарят его", - сказал журналистам Игорь Суркис.

Напомним, что Хацкевич возглавил Динамо в июне 2017 года и провел у руля команды ровно 100 официальных матчей, в которых киевляне одержали 60 побед, 24 раза сыграли вничью и 16 раз проиграли. В 2018 году Динамо под руководством Хацкевича завоевало Суперкубок Украины.